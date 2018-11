Las autoescuelas quieren fijar 25 horas de clase obligatorias para sacar el carné

A. Calvo | León

Al menos 25 horas presenciales obligatorias y otras 30 prácticas, es la propuesta de las autoescuelas leonesas para mejorar la seguridad vial. Así respondieron los miembros de la Asociación Provincial de Autoescuelas de León a la encuesta lanzada para abordar la iniciativa de la DGT y que ya cuenta con el respaldo de la confederación nacional de autoescuelas y socialistas y populares.

El presidente de la asociación provincial de autoescuelas, Vicente Gómez, señala que actualmente a pesar de que las autoescuelas continúan ofreciendo las clases teóricas, los aspirantes al permiso de conducir «se aprenden las respuestas haciendo test, pero no el porqué de la norma o por qué hay que respetarla». El planteamiento inicial es, según Gómez, integrar las clases en un curso para poder dar un programa establecido que incluiría «un recorrido por todo el reglamento y la concienciación, porque estamos hablando de seguridad». El programa estaría incluido en el mismo precio actual y las clases teóricas que recomiendan las autoescuelas leonesas es la media que toman ahora los alumnos.

«El alumno tienen que tener más experiencia y la sociedad tomarse más en serio la formación para el carné y ser menos hipócritas, porque siempre hablamos de los accidentes pero no de la seguridad», sentencia Gómez, quien recuerda que en Europa el 80% de los países ya exigen formación obligatoria para sacar el permiso de conducir. Por este motivo, también apuestan por formar a los profesores en nuevas tecnologías y que se exija un ciclo de formación profesional para poder acceder a la profesión.

Otro de los problemas a los que se enfrenta el sector es una nueva amenaza de huelga de los examinadores. Tras las protestas del 2017, los examinadores anuncian un nuevo paro para finales de año si no se les abona el complemento acordado de 250 euros. «Esperamos que este mes se resuelva, porque las autoescuelas no sé lo que haríamos, ya no tenemos capacidad de aguante», recuerda el presidente de las autoescuelas provinciales, quien remarca que aún arrastran los retrasos de la primera protesta. La problemática de los examinadores, Gómez suma la falta de funcionarios en la Jefatura de Tráfico de León: «No somos la única provincia que tiene estos problemas, pero esta situación tiene que solucionarse ya».

Según un estudio elaborado por la Asociación Empresarial del Seguro, los jóvenes leoneses suspenden en conducción cuando se trata de accidentes graves, mientras que sacan, mejor nota, un bien en el caso de sucesos leves.