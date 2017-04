El AVE en ancho estándar sólo rebajaría dos minutos el trayecto León-Asturias

l. u. | león

La solución técnica para dar paso a la alta velocidad entre León y Asturias está condenada a la polémica. El acuerdo presupuestario entre Foro y Gobierno de España para decantarse por el ancho internacional al norte de la capital leonesa y la conexión con la Variante ya tiene enfrente una alternativa armada en la eficiencia y apuntalada en la eficacia de la inversión: los técnicos advierten de la exigua ventaja que el ancho estándar, ancho AVE, a 1.435 milímetros, le va a aportar al trayecto del AVE frente a un ancho ibérico, que es la medida de la estructura sobre la que se acomete ya el despliegue del tendido ferroviario al norte La Robla. No más de dos minutos en el tiempo de trayecto que el tren tardaría en cubrir la distancia entre León y Oviedo. Dos minutos, con todas las vías extendidas en ejecución y sin más inconveniente ni intercambiador para un medio que se desplace sobre una estructura viaria de ancho uniforme. La apreciación técnica se opone a la tesis de una inversión añadida para este corredor ferroviario que ya ha soportado un sobrecoste de dos mil millones de euros y que aproxima la cantidad dedicada a horadar y adecuar el paso por las galerías bajo la cordillera a los 3.500 millones de euros. En cualquier caso, la operación para adaptar la vía asturleonesa al ancho internacional aún no se ha concretado. Las previsiones del Ministerio de Fomento manejan una horquilla de entre tres horas y tres horas y cinco minutos para todo el trayecto del AVE entre Asturias y Madrid si circula sobre una vía de ancho internacional; el mismo recorrido en ancho ibérico incrementaría ese tiempo empleado entre cinco y diez minutos más; a la reducción del tiempo que se va a emplear en el trayecto entre León y Oviedo, que los técnicos subrayan en no más de dos minutos según se trate de un ancho de vía de 1.668 milímetros o si se trata de uno internacional, habría que aplicarle las condiciones técnicas que van a definir el tramo entre la estación de León y La Robla, que obligarán a los trenes a unos límites de velocidad. Sólo en un trazado en ancho estándar en todo el trazado de la vía el AVE podría cruzar la variante y alcanzar la capital de España en dos horas y media sin realizar ninguna parada. Una quimera, con tanta barrera técnica y presupuestaria.

