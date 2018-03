El Ayuntamiento comienza a ser viable y Blanco prevé un superávit de 2,2 millones

p. infiesta | san andrés

San Andrés va dejando atrás un tiempo en que el municipio llegó a gastar hasta 10 millones de euros más de lo que ingresaba. Una espiral que se elevó hasta los 78 millones de deuda y que se está atajando con un plan de ajuste, medidas correctoras y austeridad. Según confirmó ayer el concejal de Hacienda, Santiago Blanco, la hoja de ruta económica está dando resultado y el Ayuntamiento «comienza a ser viable». El edil entiende que «se ha cerrado la puerta al pasado y se ha cambiado la tendencia, pues ya gastamos menos de lo que ingresamos», lo que permitirá que este año se genere un superávit de 2,2 millones, de 2,4 en los dos siguientes ejercicios y de medio millón en 2021, el año en que comenzará a pagarse el capital de los créditos ICO.

El concejal socialista destacó que «se ha conseguido, no sólo equilibrar las cuentas, sino generar remanentes suficientes para afrontar tanto la deuda financiera, como los retos a los que se enfrentará el Ayuntamiento en tres años», explicó. Como simil, Blanco señaló que San Andrés es como una economía familiar que debe prepararse para los desembolsos fuertes, como el que sucederá en el segundo semestre de 2021, cuando finaliza el plazo de carencia de los préstamos y hay que devolver más de dos millones (cuatro al año siguiente), además de garantizar el pago de los servicios a los ciudadanos.

Insistió en que, gracias a que el Ayuntamiento ya no se endeuda, «se puede formar un cierto colchón financiero». Además, al ,aprobarse el presupuesto de 2016 (tras cinco años prorrogado) se pudo comenzar a incluir una partida para inversiones. Tímida, al principio, de 52.000 euros, más abundante en 2017 (600.000 euros) y de 1 millón para este ejercicio, lo que supone un 40% de incremento. «Yo creo que se ha logrado entre todos, porque este equipo de Gobierno está en minoría, primero no gastar más de lo que ingresamos para no endeudarnos más, y segundo, alcanzar superávit. Hay que seguir esta senda y adoptar medidas para que en 2021 el Ayuntamiento siga siendo viable. Y esas medidas se deben adoptar sea cual sea el color del equipo de Gobierno que esté». Blanco afirmó que San Andrés no va a poder bajar los impuestos para cumplir los parámetros legales.