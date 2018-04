El Ayuntamiento de León busca 10 M en los bancos para tener liquidez hasta el IBI

álvaro caballero | león

No hay grandes ingresos en los primeros cinco meses del año. Hasta finales de mayo, el la liquidez del Ayuntamiento de León para afrontar los pagos ordinarios no se sostiene por sí sola. No se llega con lo que entra en caja para cumplir con las facturas de gasto corriente y a su vez a las nóminas de los trabajadores municipales. La solución pasará un año más por encontrar financiación externa con la que dar aire a la tesorería: 10 millones de euros que el consistorio busca en el mercado financiero mediante un concurso abierto para lograr la oferta al tipo de interés más bajo. La póliza de crédito servirá para tirar al menos hasta que se ingrese el primer plazo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el 20 de mayo, cuando está previsto el cobro de más de 30,7 millones de euros, el 60% de los 51,25 fijados para toda la anualidad, y para cumplir con facturas derivadas de los proyectos y servicios que tiene en marcha la administración.

El concurso público se abre con la opción de que los 10 millones de euros se logren en una operación sola o en varias. Las entidades financieras podrán ofertar sus créditos con un mínimo de 2 millones de euros y una sola proposición cada uno. La adjudicación, como se establece en los pliegos rectores, se hará a «la operación u operaciones más ventajosas desde el punto de vista económico, a cuyo efecto se tendrá en cuenta, además del tipo de interés ofrecido, los gastos y comisiones, incluida la comisión de disponibilidad sobre saldos no dispuestos, en caso de que se recoja en la oferta, calculándose su coste estimando que va a estar dispuesta la operación durante la mitad del tiempo de vigencia de la misma».

Las ofertas tendrán que sujetarse a los parámetros marcados por el Ayuntamiento de León. El tipo de interés máximo se calculará como resultado de la última tabla de tipos fijos y diferenciales publicada por la Dirección General del Tesoro, que está marcada en -0,40, más un diferencial de 75 puntos básicos. La suma queda en un tipo tope del 0,35%, por debajo del cual tendrán que proponer los bancos y cajas interesados en participar en la operación con el consistorio, que espera que esta competencia deje el precio muy bajo para la administración municipal.

Condiciones de partida

Como complementos de este tipo, se recoge que la póliza de crédito tendrá una comisión de no disponibilidad máxima del 0,10% anual, los intereses de demora que no podrán superar el tipo de interés de la operación más un recargo del 2% y la liquidación de los intereses se hará de manera trimestral. Una vez examinados todos estos parámetros, la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento, dirigida por Agustín Rajoy, espera tener cerrado el acuerdo antes de final de este mes.

La concertación del crédito servirá para que el Ayuntamiento de León no se salga de los márgenes de atención de las facturas con los proveedores alcanzados en el último ejercicio. La administración municipal logró en el año 2017 una media de 10,9 días de pago, muy por debajo de las tensiones alcanzadas durante los años anteriores a la ordenación financiera de la deuda municipal.