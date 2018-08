El Ayuntamiento de León oferta 160 plazas para los nuevos cursos formativos para jóvenes de 16 a 35 años

El Ayuntamiento de León pone en marcha un nuevo Programa Formativo para jóvenes, que incluye 160 plazas repartidas en nueve cursos para jóvenes empadronados en el municipio de 16 a 35 años y que se desarrollarán entre el 14 de septiembre y el 11 de noviembre.

La concejala de Juventud, Participación Ciudadana e Igualdad, Marta Mejías, fue la encargada de presentar hoy este nuevo Programa Formativo 2018 que se desarrollará a partir del verano y ofrecerá formación en Socorrista en Instalaciones Acuáticas, Lengua de Signos (nivel A1), Lengua de Signos (nivel A2), Preparación para el First Certificate in English (FCE), Preparación para el Certificate in Advanced English (CAE), Manipulador de alimentos, Iniciación a la robótica, Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y Técnicas invernales.

La concejala explicó que el plazo de inscripción estará abierto desde este viernes, 3 de agosto, hasta cinco días antes del comienzo de cada curso y en aquellos casos en los que haya más demanda que plazas, se realizará un sorteo de las mismas.

“Estos requisitos responden a que en esta ocasión hemos querido dar una vuelta a este programa formativo, para cuyo diseño se ha tenido en cuenta la respuesta a cursos realizados en años anteriores, nuevas demandas e intereses de los jóvenes y también a peticiones que recibimos en la Concejalía. Sin embargo, a diferencia de la programación ofertada en los últimos años, en esta ocasión, todos los cursos que conforman el programa formativo son gratuitos”, apuntó Mejías.