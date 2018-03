El Ayuntamiento de León refuerza el pago de deuda para salirse del plan Montoro

El Ayuntamiento de León se asoma al filo del 110% de endeudamiento de sus ingresos corrientes. Llegará en el ejercicio 2020, como avanzó ayer el concejal de Hacienda, Agustín Rajoy, para explicar que la deuda de 434 millones de euros a finales de 2010 —en los que se contabilizaban más de 100 millones de euros de intereses de demora a los que renunciaron los proveedores— se quedarán a finales de este año en 180 millones y, en 2019, en 160 millones. Por debajo, con apenas 5 millones más, el consistorio logrará rebasar la barrera que limita ahora la capacidad de inversión del superávit y las restricciones del plan Montoro, como abundó el edil para armar la defensa del presupuesto municipal aprobado en el Pleno por el PP con la ayuda de Ciudadanos, a pesar de las críticas de la oposición, en el que hay 17 millones para atender a los bancos.

El abandono de la tutela financiera de Hacienda, que podría lograrse antes si sale adelante la operación de refinanciación de la deuda estudiada por el consistorio, marcó el debate del presupuesto, fijado en 145,3 millones. Las cuentas tendrán ahora 15 días hábiles de exposición pública para la presentación de alegaciones, antes de volver al Pleno a finales de abril para su ratificación, ya con un tercio del año consumido. Pese al retraso en la aprobación, el portavoz del PP, Fernando Salguero, valoró que el marco presupuestario favorecerá «la creación de empleo y generación de actividad económica; el establecimiento de una ciudad segura para sus vecinos y visitantes; la atención a las familias, especialmente a las que más lo necesitan, sin elevar la presión fiscal; y con la vista pueda en el pago de la deuda».

Los argumentos los apuntaló Ciudadanos, que se arrogó la «responsabilidad de aportar estabilidad» al consistorio, como señaló su portavoz, Gemma Villarroel. «Nosotros apoyamos cuando se hace bien y criticamos cuando se hace mal», describió la líder de la formación, quien recalcó la inclusión en las cuentas de sus «48 medidas», valoradas en «4,5 millones».

No le convenció el discurso al portavoz del PSOE. José Antonio Diez reseñó que en las cuentas «sólo» encuentran «ocurrencias, continuidad y demoras», además de que suponen «la rendición sin condiciones de Ciudadanos». «No dará más o mejores servicios, no darán proyectos de futuro, no dará esperanza, ni dará, siquiera, conformidad», insistió el edil socialista, quien recordó el rechazo de sus 39 enmiendas y criticó que «la prioridad» del equipo de gobierno sea «el pago a los bancos».

No se ahorró críticas el portavoz de León Despierta, Óscar Fuentes, quien avisó que «llega muy tarde» y aventuró que «tendrá un elevado grado de inejecución», como el de 2017, que ha dejado un remanente de 7,6 millones. En este defecto incidió la concejala de León en Común, Concepción Lucas, quien acusó al PP de «seguir regalando dinero a los bancos» y de «no darse cuenta de lo que necesita la gente». Las intervenciones las cerró la UPL, quien avisó al PP de lo que pasa «cuando uno se pone en manos de una mantis religiosa cuando acaba», en referencia al apoyo de Ciudadanos.