El Ayuntamiento de León tendrá que destinar los 7,5 M de remanente de 2017 íntegros para la deuda

No habrá puerta abierta para el Ayuntamiento de León. Aunque el Ministerio de Hacienda y Función Pública acceda a la propuesta de la Federación Nacional de Municipios y Provincias (Femp), la administración municipal no podrá destinar el remanente de tesorería arrastrado de 2017 para financiar nuevas inversiones en la ciudad. El nivel de endeudamiento de las arcas municipales, que supera el 110% de los ingresos corrientes, imposibilita que el consistorio se pueda acoger al mecanismo que estudia el departamento de Cristóbal Montoro para facilitar la financiación de obras y servicios, siempre que se demuestre que son sostenibles y no acarrean un coste de mantenimiento en sucesivos ejercicios. Sin esta opción, la Intervención municipal ya ultima el documento de liquidación de los 7.589.511 euros que se irán sin remisión para la amortización de la deuda.

La partida extraordinaria hará que el Ayuntamiento de León cierre el ejercicio 2017 con 26.338.631 euros destinados al pago de la deuda municipal: 15.792.004,83 euros en la amortización de operaciones, 2.956.560,07 euros de los intereses, más los 7.589.511 euros que se suman ahora con el remanente de tesorería para gastos generales. La dotación final supera las previsiones fijadas a principio de año para cumplir con las obligaciones financieras, lo que adelanta los plazos para saldar el débito arrastrado por la administración municipal con las entidades a largo plazo.

Pese a esta aportación adicional, la deuda del consistorio de la capital leonesa quedará todavía en 202.930.562 euros, una vez restado el remanente de tesorería para gastos generales. La deuda mantiene al Ayuntamiento de León comprometido al menos hasta el segundo semestre del año 2032, que es el momento en el que vencen las operaciones con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), concertadas por un total de 185.289.417,32 euros y que ya llevan dos años de amortizaciones.

El doble que el último ejercicio

La suma del remanente de tesorería para hacer frente a la deuda no se una novedad, aunque sí que en este pasado ejercicio la cantidad total excede los precedentes. Si en 2016 hubo una partida extraordinaria de 3.623.088,38 euros que se empleó por completo a la amortización de las operaciones financieras a largo plazo, en esta ocasión es el doble lo que queda. La cifra sale sobre todo de los casi 5 millones de euros de inversiones reales que no se han ejecutado en el ejercicio 2017. En este capítulo se apunta como más relevante los 2.650.000 euros que se aprobaron para el pago de las expropiaciones de la ronda Interior, pero que al final no pudieron concretarse por la falta de la tramitación de los documentos necesarios antes de que venciese el año pasado.

Fuera de estas restricciones marcadas desde la Intervención de acuerdo a las guías impuestas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública por el plan de ajuste, quedan las subvenciones finalistas recibidas por el Ayuntamiento de León. En esta cuenta se apunta una cifra de 9.842.711,65 euros, de los cuales casi 7,5 millones de euros corresponden a las aportaciones que hay ingresadas para el Palacio de Congresos, Exposiciones y Recinto Ferial, mientras que el resto pertenece a los fondos del Área de Rehabilitación Urbana (ARU) León Oeste. En ambos casos son programas con financiación afectada que no se pueden derivar a otros gastos.