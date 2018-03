El Ayuntamiento reclama 71.700 euros de impagos a vendedores ambulantes

álvaro caballero | león

Están ya en los almacenes municipales, pero no saldrán de ahí. Las nuevas carpas adquiridas por el consistorio para modernizar el mercado de la Plaza Mayor no se repartirán hasta que los vendedores ambulantes salden las deudas que arrastran. La advertencia, lanzada por la Concejalía de Comercio y Consumo, se sustenta en las cartas con las que ha notificado a más de medio centenar de los titulares de los puestos, no sólo del mercadillo del casco histórico sino también de Colón y el rastro, que arrastran unos impagos de 71.700 euros. Quien no pague en el corto plazo perderá su derecho a la venta, se avisa desde el consistorio, que quiere regularizar una caja en la que se anotan de media anual cerca de 420.000 euros en concepto de tasas por aprovechamientos especiales en los mercados municipales.

La morosidad se acumula sobre todo en el mercado de la Plaza Mayor. En el emblemático enclave del casco histórico se apuntan en el debe 62.000 euros, de acuerdo a los datos que maneja la Concejalía de Comercio y Consumo, encargada de expedir las cartas de reclamación de los pagos. La factura se reparte entre una treintena de titulares de puestos, en su mayoría de los textiles que se colocan en las calles Plegarías y Sol.

Pese a que los textiles de estas dos calles son los que no llevarían las nuevas carpas, en las que el Ayuntamiento de León ha invertido 37.656 euros para entregarlas a los vendedores y que se ocupen ellos de montaje y desmontaje, por el momento se ha decidido que la medida de paralización se aplicará a todos los que se censan. Las deudas provienen de recibos arrastrados de manera recurrente en el mercadillo, que funciona los miércoles y los sábados, y en el que se pagan 7,40 euros diarios por el módulo exterior de 6 metros cuadrados, 5,05 euros por los interiores y 1,90 euros por metro cuadrado en el caso de los temporeros.

Menor es la incidencia en Colón, donde repiten muchos de los vendedores. En este mercado se reclaman 6.200 euros a 15 vendedores ambulantes de los que se colocan los martes y los viernes. Al igual que en la plaza Mayor, la morosidad se arrastra de meses sin abonar las tasas de ocupación: 11,40 euros diarios por puesto de 4 metros, 7,60 euros si es menor de estas dimensiones y 3,80 euros si ocupa menos de 2 metros cuadrados.

Aunque se trata del mercadillo más numeroso, el menor volumen de deuda arrastrada lo presenta el rastro. La Concejalía de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de León tiene anotados 3.500 euros de impagos, que se corresponden con una decena de vendedores ambulantes, que deben pagar 16,50 euros diarios por los puestos más grandes, 11 euros por los medianos y 5,50 euros por los de las dimensiones más reducidas.