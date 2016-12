El Ayuntamiento reclama soterrar los cruces de la ronda Este a los dos meses de estrenarlos

álvaro caballero | león

Como estaba previsto en 2007, pero en contra de lo que se hizo, el Ayuntamiento de León aprobó ayer en Pleno reclamar al Ministerio de Fomento que soterre los cruces de la ronda Este en La Granja y el Hospital. Ahora que ya se han ejecutado las glorietas, de acuerdo al proyecto estatal al que se plegó el anterior equipo de gobierno del PP, los seis partidos políticos, de acuerdo a una moción redactada por el PSOE, acordaron reivindicar que se ejecute el proyecto original. A mayores, «hasta que se lleven a cabo las obras de máxima seguridad», insistieron en que «se pongan en funcionamiento pasos elevados para garantizar la seguridad de los peatones y del tráfico rodado».

La propuesta que se enviará al Ministerio de Fomento pretende enmendar «los problemas de tráfico y seguridad» que se «han generado» con las obras de las rotondas, según se apunta en el texto socialista. La moción subraya que «han aumentado las retenciones y, por ello, se han complicado los tránsitos dando lugar a colisiones», además de que «ya se han sufrido dos accidentes mortales» en el cruce del Hospital. «Es la única vía de circunvalación con la que contaba la ciudad y sigue siendo el eje de tráfico fundamental para cruzarla», recordó el concejal del PSOE Luis Miguel García Copete.

La reclamación se centra en volver a los proyectos originales, cuya redacción fue adjudicada en noviembre de 2007 por un importe de 394.024 euros. No se hicieron como estaban plasmados sobre el papel: con los cuatro carriles soterrados a imagen de lo que se hizo en la intersección de Villaobispo, donde «se produjo una drástica reducción de los accidentes y de la gravedad de los mismos nada más entró en funcionamiento». En contra de estas actuaciones, que se estimaba que pudieran tener una licitación de obra cercana a los 9 millones de euros en total, Belén Martín-Granizo, concejala de Urbanismo en la etapa de Emilio Gutiérrez, esgrimió en febrero de 2015 que su propuesta de optar por las glorietas, que terminaron por costar 1,4 millones, se trataba de una intervención «transitoria», mientras que «se superaba la crítica situación económica».

Esta «apuesta por un cruce en superficie con rotondas genera gravísimos problemas que deben solventarse ya», atajaron los socialistas. Más allá fue la portavoz de Ciudadanos, Gemma Villarroel, quien calificó como «chapuza» la obra nacida de la época de Martín-Granizo, y abundó en que el soterramiento no es lujo, sino que corresponde por derecho y por seguridad». «Reivindicamos lo que otras ciudades tiene desde hace 20 años. León no puede ser una ciudad conformista», arengó. Sin salirse de esta línea, el portavoz de León Despierta, Óscar Fuentes, ironizó con que «no hacía falta ser un genio para saber que no era la opción más adecuada», mientras PP y León en Común asintieron con su voto sin entrar en el debate.