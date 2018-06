El Ayuntamiento regulariza la cesión para el centro de referencia estatal del autismo

álvaro caballero | león

Donde ponía Ciudad del Mayor, ahora figura «Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas en situación de Dependencia derivada de Trastornos del Espectro del Autismo (TEA)». El cambio no se queda en una matización semántica. La aprobación en la comisión de Urbanismo, que deberá ratificar el Pleno de la próxima semana, despeja el camino para que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) pueda poner en funcionamiento las instalaciones antes de final de año, como prometió su directora, Carmen Balfagón, en la visita a las dependencias en el mes de enero. No hay ninguna traba administrativa ya para que León cuente con un proyecto que «viene a cubrir una carencia importante a nivel nacional, resultando de indudable interés para la ciudad», como se cita en el informe de los técnicos municipales que avala la modificación de la finalidad de las instalaciones.

El trámite se da después de que, como había advertido el PSOE a finales del pasado ejercicio, se hubiera vencidos los 5 años que fijaba el acuerdo de cesión de la parcela de forma gratuita por parte del Ayuntamiento al Estado, efectuada el 28 de septiembre de 2008. Si vencido este plazo no se destinaba a centro de mayores, el consistorio contaba con la posibilidad de reclamar la reversión de la infraestructura asentada en el Polígono 10. No lo hará, como se cita en el documento técnico, después de que el Imserso enviara una memoria pormenorizada en la que argumenta que se trata de un «proyecto pionero, no sólo para España sino también de Europa», con el que se abre «una oportunidad única de desarrollo económico y social para la ciudad» gracias a su «renovación desde la innovación social y científica».

El centro de referencia estatal permitirá «seguir trabajando en el desarrollo de apoyos y servicios especializados que respondan a las necesidades y demandas de las personas con trastorno del espectro del autismo y sus familias y vinculará a León al desarrollo de la investigación a nivel mundial», como se cita en la memoria de justificación firmada por la dirección general del Imserso. Con una población potencial afectada de «450.000 personas en nuestro país», el proyecto de la capital leonesa supondrá la generación de 42 empleos directos, que dependerán del organismo estatal, entre los que se cuentan personal de dirección y administración, enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, auxiliares de enfermería y cuidadores». Fuera de este organigrama funcional, pero con vinculación absoluta, estarán los «científicos e investigadores venidos desde diferentes puntos de España y del mundo», como se cita en el documento suscrito por el organismo estatal, que reseña además que se contratarán de forma externa la «vigilancia, mantenimiento, jardinería y servicios complementarios», como «transporte, restauración, lavandería, cafetería, recepción y telefonía».

El proyecto contará con 81 plazas: 6 de ellas residenciales, 30 de centro de día y 45 para estancias ambulatorias». La metodología de funcionamiento, al igual que sucede con el CRE de atención a personas con grave discapacidad ubicado en San Andrés del Rabanedo, apuesta por que el centro cubra las «necesidades de investigación y formación de los profesionales». Las instalaciones del Polígono 10, finalizadas desde hace más de 3 años, servirán para «desarrollar programas de investigación científica y social; actividades formativas destinadas a profesionales de los sectores público y privado; encuentro dirigidos a personas con TEA y sus familias; y jornadas de trabajo y colaboración entre entidades y otros grupos de interés, tanto nacionales como internacionales», se expone en el informe.