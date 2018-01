El Ayuntamiento retira el proyecto de Presupuestos ante el cambio de criterio de C's

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de León retirará del orden del día del Pleno ordinario de mañana el proyecto de presupuestos para el año 2018. Esta decisión se debe a las discrepancias técnicas entre los informes emitidos por la Secretaría General y la Intervención de este Ayuntamiento así como el cambio de criterio de Ciudadanos que en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el pasado 26 de enero “vota a favor de seguir el criterio establecido por la Secretaria General del Ayuntamiento”, que refrenda el informe emitido hoy por la secretaria general y que se adjunta

El equipo de gobierno entiende que es necesario contar con una mayoría suficiente para poder aprobar los presupuestos, no obstante recuerda que los servicios municipales que se prestan están por encima de todo y están cubiertos gracias a la prórroga del presupuesto anterior. Asimismo, recuerda que este Ayuntamiento no está intervenido ni incluido en el requerimiento emitido por el Ministerio de Hacienda a 660 municipios de España que incumplen el Plan de Ajuste de 2012.

Sobre el procedimiento a seguir en la aprobación de los Presupuestos, otros ayuntamientos que están sometidos a informe preceptivo del Ministerio de Hacienda, como el de Jerez, han seguido el criterio expresado por “la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, actual Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, el envío puede hacerse posteriormente a la aprobación inicial siempre que no tenga lugar la aprobación definitiva hasta que se reciba el indicado informe y se adopten las medidas que, en su caso, dicho informe pueda solicitar a la Corporación”.

Hay que añadir que, según escrito del economista municipal de este Ayuntamiento, “en la actualidad la aplicación informática Comex solo está prevista para los ejercicios 2016 y 2017, ejercicios ya considerados como cerrados a este fin, por lo que ya no es posible enviar ninguna documentación referente a los proyectos de los presupuestos de esos años. La aplicación a día de hoy no está habilitada para el ejercicio 2018, por lo que no existe ninguna posibilidad de remitir la documentación requerida, por esta vía, sobre el proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de León correspondiente al ejercicio 2018.

Se ha solicitado al Ministerio respuesta a la incidencia detectada, sobre opciones que permitan grabar los datos y aportar la documentación requerida del proyecto del ejercicio 2018, solución que en el momento de suscribir el presente informe está pendiente de contestación”, detalla el economista municipal del Ayuntamiento

Garantizar la prestación de los servicios municipales

