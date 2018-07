El Ayuntamiento de San Andrés aprueba de manera definitiva el presupuesto de 2018

El pleno de San Andrés del Rabanedo ha aprobado de manera definitiva el presupuesto de 2018, que contempla 20,6 millones de ingresos y 18,9 de gastos, con un superávit de 1,7 millones. El documento ha salido adelante con el voto favorable del equipo de gobierno (formado por los concejales del PSOE y el edil del PAL) y la abstención de Izquierda Unida, Ciudadanos y la Unión del Pueblo Leonés (UPL), que de esta forma han permitido dar luz verde "al único presupuesto que se podría aprobar, estuviera quien estuviera en el Gobierno", tal y como ha recordado la alcaldesa, María Eugenia Gancedo durante la sesión plenaria.

Así, la regidora ha destacado que se trata del presupuesto "para la ciudadanía y el que este municipio necesita, pues sin él el Consistorio llevaría la macha del cangrejo", teniendo en cuenta que, de no haberse aprobado, se tendría que llevar a pleno cualquier proceso de compra o inversión, como la simple adquisición de nuevos contenedores, lo que dilataría notablemente el proceso habitual.

"Este es el único presupuesto que nos puede colocar en la senda de la viabilidad económica y financiera, en la de mantener los servicios públicos, aunque no con la calidad que a todos nos gustaría. Es, en definitiva, el presupuesto que nos coloca en la senda del futuro y de la estabilidad", ha manifestado al respecto Gancedo. En la misma línea, ha subrayado que, por primera vez, San Andrés ingresa más de lo que gasta, lo que le permite destinar una parte destacable de ese superávit a las inversiones en la calle, pese a que estas "no vayan a apreciarse de golpe, pero sí poco a poco". "Como vecina de este municipio me alegro mucho y agradezco el esfuerzo de los corporativos para sacar adelante el presupuesto de este ejercicio", ha apuntado la alcaldesa.

Ha insistido en la corresponsabilidad de todos los corporativos a la hora de tomar decisiones, teniendo en cuenta la composición actual del pleno municipal.

El presupuesto de 2018 cuenta con el respaldo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que emitió un informe favorable, perceptivo y vinculante. Además, se ciñe al Plan de Ajuste vigente y cumple tanto con la estabilidad presupuestaria como con la regla de gasto. Del mismo modo, mantiene los servicios asistenciales, eleva las inversiones por encima del millón de euros, garantiza el correcto funcionamiento de los servicios municipales, asegura el mantenimiento de las infraestructuras básicas y mejora áreas como la de limpieza y recogida de basuras.

Hasta su aprobación definitiva, el presupuesto ha sido objeto de numerosos encuentros con los grupos de la oposición en el marco de una negociación en la que todos realizaron sus aportaciones, principalmente en lo referido al capítulo de inversiones.

Así, en líneas generales, han coincidido con el equipo de gobierno en la urgencia de la ejecución de un Plan de Asfaltado que llegue a las calles más deterioradas del municipio y priorice, además, el Polígono Industrial de Trobajo del Camino.