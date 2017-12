Barreras que siguen sin derribarse

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Que el urbanismo en León ha sido y sigue siendo un desastre se puede ver con la simple observación de un plano general de la ciudad. Las rondas a medio hacer, barrios como el de San Mamés sin ningún orden en la planimetría, calles como Lázaro del Valle con una casa en medio, edificios históricos demolidos como el antiguo instituto, etc. etc. etc. Por cierto, el barrio de Eras de Renueva fue una imposición de la Junta porque el Ayto quería hacer otro San Mamés. Aquí los únicos que pueden sentirse satisfecho son los contratistas de obras.