Un beso para exaltar el compromiso con España

A. Calvo | León

El Palacio de Exposiciones abrigó ayer a 370 leoneses que participaron en la celebración de la llegada del Mando de Artillería de Campaña (Maca) a León, en una masiva jura de bandera en la que, además de acompañar a los militares en el acto central de su 30 aniversario en la provincia, sirvió para exaltar el sentimiento patriótico y «el amor por España», como remarcaron los jurandos. «Tenía muchas ganas desde hace tiempo y ahora más; por la situación política actual me quiero reiterar en mi apoyo a España», comentó Patricia del Campo, quien juró bandera acompañada de su pareja y de su madre, quien aseguró que para ella, ayer, fue «un día muy emocionante, porque si no juro bandera, me da algo».

«Somos soldados, aprovechamos al máximo los recursos sin olvidar la razón de ser de la milicia, la defensa de España», dijo en su discurso el general de brigada del Maca, Luis Carlos Torcal, al millar de personas que acudió al acto en el interior del Palacio de Exposiciones. Junto con los 370 jurandos otros 300 integrantes de los tres regimientos del Maca —procedentes de Burgos, Cádiz y el propio Ferral—, con sus respectivos estandartes, a los que se sumaron los familiares y compañeros de todos ellos. «Estos hombres y mujeres saben lo que significa el esfuerzo y la renuncia para servir a la comunidad, porque somos soldados», añadió Torcal, quien remarcó la vinculación de León con el mando que dirige.

Respeto y amor

«Respeto y compromiso a mi país», fue lo que llevó a Álvaro García y a Ana María Fernández a jurar bandera, mientras que «el amor a España» fue lo que motivó a los seis miembros de la familia Rodríguez —Pilar, y su hija Amelia, y sus hermanos Angelines, Carmen y Francisco, con su esposa— a desplazarse desde La Bañeza a León para participar en este acto marcial. «Me considero una persona patriota, me hubiera gustado hacer la mili y hoy he podido jurar bandera», dijo ante sus hijos María Laude García, quien también reconoció que la situación que vive actualmente España la animó a acudir al llamamiento del Maca.

Tras el acto de la jura de bandera, los jurandos de mayor y menor edad (Francisco y Cintia), participaron en el homenaje a los caídos que dio paso al himno de los artilleros, con los que el Palacio de Exposiciones se llenó de las voces de los más de 300 militares que entonaron al unísono las letras. Después, los soldados abandonaron el interior del palacio en un desfile que fue levantando, grupo por grupo de jurandos, los aplausos de todos ellos.