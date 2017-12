Bici Crítica reivindica su uso por un León mejor

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Pues a mi me parece que no es una ciudad ideal para la bici porque hace mucho frio. Y por otro lado, quereis quitar los coches de las ciudades pero nuestro dinero no. Pagamos por circular, pagamos por aparcar (ORA), hay foto-rojo y radares,etc. Si quitamos una cosa, habra que quitar la otra. Pues eso se lo explicais a los ayuntamientos, a ver como reemplazarian ese dinero, porque ya sabemos todos que lo de las multas a los ciclistas son leyendas urbanas.