Los biotecnólogos reclaman que su profesión esté reglada por el Gobierno

A. Calvo | León

La Federación Española de Biotecnólogos lleva desde el 2008 reclamando al Gobierno que su profesión esté reglada y se incluya en el catálogo del Servicio Público de Empleo, de tal forma que estos profesionales puedan inscribirse con un perfil adecuado a los estudios cursados. Actualmente, los titulados en este grado, que se imparte en la Universidad de León desde septiembre de 2009, deben registrarse en el servicio público de empleo al amparo de otras categorías «que no se adecúan a las competencias que poseen». Así consta en la proposición no de ley que presentará el Grupo del Partido Popular a la Comisión de Empleo y Seguridad Social de la mesa del Congreso de los Diputados que se celebra hoy.

«Para que este colectivo obtenga su merecido reconocimiento profesional sería conveniente incluir su profesión en el Catálogo Nacional de Ocupaciones utilizado por Sepe», se destaca en la propuesta publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. La diputada leonesa por el PP Carmen González Guinda será la encargada de defender esta proposición no de ley, en un encuentro en el que también estarán presentes el diputado leonés Eduardo Fernández, además del senador popular Antonio Erias y el diputado y portavoz adjunto Comisión Empleo en el Congreso de los Diputados de los populares, Joaquín Albaladejo. A la cita en el congreso también asistirán los miembros de la Federación Española de Biotecnólogos, Óscar Moreno Saiz, Pablo Revilla Álvarez y el leonés David Álvarez Ordás.

Entre los argumentos que se presentan en la proposición de ley se destaca también que las empresas que requieren un biotecnólogo no pueden realizar la búsqueda de este perfil, ya que no existe, y «se ven obligados a abrir la oferta a otros profesionales cuyas aptitudes no se adecúan con exactitud al trabajo demandado», por lo que esta situación daña a la empleabilidad de estos graduados. Actualmente se inscriben en el Sepe bajo el código 242, en el que se enmarcan los profesionales en ciencias naturales, incluyéndose un nuevo epígrafe exclusivo para los biotecnólogos. «Resulta necesario estudiar la posibilidad de incluir la profesión de biotecnólogo en el catálogo de Sepe», defiende la propuesta de los populares, tras destacar que esta profesión «está en auge».