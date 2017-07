Busto exige a Tudanca que no cometa «la indecencia» de llevar a Llamas con él

álvaro caballero | león

A la puerta del congreso autonómico del PSOE, que se celebra hoy y mañana en Zamora, dejó ayer el alcalde de Hospital de Órbigo un recado. Enrique Busto envió ayer un correo electrónico al reelegido líder de los socialistas de la comunidad, Luis Tudanca, para que «como secretario autonómico, defendiendo en este XIII congreso ‘La alternativa decente’ para Castilla y León», no cometa «la indecencia de incorporar a Joaquín Llamas en la ejecutiva», donde se prevé que entre como secretario de Política Municipal. «Si no me guardo el derecho a sumar alcaldes y militantes para pedir su dimisión a partir del domingo», apostilla el regidor en la misiva, en la que acompaña su discurso con un documento que demuestra que «retiró la denuncia» por los vertidos del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR). El político resuelve que fue «a cambio de un sueldo», puesto que días después «la presidenta de la Diputación», Isabel Carrasco, «le restituyó» el sueldo de «dedicación exclusiva» que le había quitado. Las dos situaciones se sucedieron en el tiempo, pero «no tienen nada que ver», según defendió ayer el afectado, quien resumió el movimiento como «el ataque político de gente que no ha obtenido los resultados que quería».

Busto relata en su escrito que «el 29 de enero de 2014, el alcalde de Villaobispo de Otero (ahora de Villarejo de Órbigo) y diputado provincial del PSOE presentó una denuncia contra Gersul ante la Junta y el Seprona por suministrar compost contaminado del CTR». «Tras la presentación de denuncia, la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, retira la dedicación exclusiva al diputado Joaquín Llamas», reseña el regidor de Hospital de Órbigo, quien enlaza la situación con que «en cuestión de horas» el diputado «formalizó la retirada de la denuncia, el 12 de febrero de 2014», y luego Carrasco anuló el decreto que le dejaba sin el sueldo y le hacía volver a su puesto en Cosamai, dependiente de la administración provincial.

El escrito, firmado por Llamas y remitido al Seprona, recoge que «el Ayuntamiento ha decidido que no se siga adelante con las investigaciones sobre el compost elaborado por Gersul, al considerar que las analíticas realizadas por la empresa y recibidas en el ayuntamiento se ajustan a la legalidad, retirando por tanto la denuncia presentada el día 29 de enero de 2014».

Pese a que en una entrevista publicada por La Nueva Crónica el 29 de marzo de 2014 insistía en que nunca retiró la denuncia, Llamas admitió ayer que sí que lo había hecho, después de que se le insistiera en el documento enviado al Seprona, pero se enrocó en que «eso no hizo que se paralizara, sino que las diligencias se llevaron hasta su fin, a pesar de que la Junta nunca dio traslado de los resultados». «Lo hice porque en ese momento seguir con la denuncia iba más contra los agricultores que estaban vertiendo el compost, pero sí que tuvimos conversaciones con el Seprona para que siguieran ellos, como resultó», expuso el diputado provincial.

Llamas incidió ayer en que fue «el único alcalde que defendió de principio a fin el caso y no el malo de la película». «Además, no hubo chantaje, ni tuvo nada que ver con el sueldo. Fue una ridiculez enorme. La dedicación exclusiva el único que podía quitármela era el grupo de diputados», recalcó, aunque Carrasco si tenía potestad para rebajar las 1,5 dedicaciones del PSOE, 0,75 que cobraba él y 0,75 María Eugenia Gancedo. Además, apuntó que había pedido que se convocara un comité provincial «para explicarlo todo pero no se hizo», a pesar de que 300 afiliados reclamaron su dimisión si no se aclaraba el caso. La comisión autonómica de garantías no lo investigó «una vez que vio el escrito de Subdelegación de Gobierno que daba por cerradas las diligencias», apuntó Llamas, quien se enrocó en que esto demuestra que no lo paralizó, aunque lo pidiera.