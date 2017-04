C’s propone crear un mercado especializado en la vieja estación

Tras el intento fallido de algo así en el mercado del conde luna (donde no hace tanto este periódico publicó que casi la mitad de los puestos están vacíos), no se por qué se empeñan en repetir error. Supongo que es porque como el dinero público parece que no es de nadie, pues a quemar pólvora ajena. La administración gestiona de pena y la oposición, a lo suyo, que son los debates alternativos que no aportan nada y controlan menos aún lo que hace el que está en el equipo de gobierno.