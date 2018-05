El cabello del investigado por el crimen de Navatejera lleva ya cinco meses en estudio

miguel ángel zamora | león

El cabello del varón investigado por el crimen de Navatejera sigue en estudio cinco meses después de su extracción, según confirmaron a este periódico fuentes de la representación letrada de la familia de Rocío Fernández Ameijeiras, que desconocen cuándo podrán tener el informe del doctor Frontela sobre el cotejo con los restos encontrados en la investigación privada realizada por el médico.

El caso sigue sin aclararse trece años después. El principal sospechoso de la muerte de Rocío Fernández Ameijeiras, la joven cuyo cadáver apareció en un vertedero de Navatejera en junio de 2005, se sometió en enero al cotejo de varias muestras capilares a cargo de los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de León, acto que criticó el nuevo representante legal del investigado por entender que la Audiencia Provincial se ha extralimitado a la hora de ordenar a la instructora del caso que se lleve a cabo la actuación.

El letrado de la familia de la víctima había exigido la detención inmediata «por riesgo de fuga» del sospechoso, tras negarse el investigado por tercera vez a someterse a la prueba de ADN que la Audiencia Provincial había ordenado realizar al Juzgado de Instrucción número 3 de los de León, en un durísimo auto en el que criticaba el retraso en la realización de la prueba.

El bufete de Marcos García Montes alegó entonces que la orden de la juez no se podía ejecutar, ya que la instructora solicitaba la toma de muestras capilares para cotejarlas con los pelos hallados en la ropa del cadáver y el investigado «está casi calvo, así que es imposible».

El joven, al que la instructora mantiene la condición de investigado, se había negado ya por dos veces con anterioridad a comparar su ADN con el de los restos capilares que se hallaron junto a la víctima. «Si tan seguro está de que él no tiene nada que ver con la muerte de mi hija ¿por qué no se hace las pruebas y así nos quedamos tranquilos todos? Cuando no tienes nada que esconder, no andas dando tantas vueltas», protestó tras las negativas anteriores el padre de Rocío.

Marcos García Montes registró el pasado 26 de febrero un escrito en el Juzgado de Instrucción número 3 de los de León, en el que solicitaba que se informase de los resultados del análisis de la muestra de cabello extraída a su cliente o que se diera cuenta del estado de la instrucción del caso, después de que su cliente se sometiese a la diligencia de extracción de pelo «de la que de no se nos ha dado cuenta».

«Habiendo transcurrido el tiempo más que suficiente para que se diligencie», decía el escrito «requiérase sin más dilaciones a que se inste al médico forense a que emita dictamen o se informe en el estadio en que se encuentra. Insto al juzgado este trámite tenga lugar sin dilación más alguna, en aras a evitar que la acusación particular siga llevando a cabo el ventilador en los medios de comunicación para dinamitar el honor de mi mandante, con expresa reserva de acciones para ejercitarlas en el momento procesal oportuno», advertía.

La diligencia de extracción de pelo del sospechoso se llevó a cabo en fecha 16 de enero de 2018 «sin que hasta la fecha tengamos noticias al respecto». El auto en el que se ordenaba la realización de la prueba estaba fechado el 21 de julio de 2017 «imponiéndose por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León, con contenido meta procesal y fuera de los usos forense, la práctica de la diligencia de extracción de pelo. Se presentó? por esta parte respectivos escritos de oposición con fecha de 13 y 22 de septiembre de 2017».

García Montes solicitó a la jueza «tenga a bien admitir el presente escrito, por hechas las manifestaciones que en su cuerpo contiene y en mérito de las mismas, requiriendo con urgencia al perito para que emita sin dilación alguna el dictamen referenciado o se informe en el estadio en que se encuentra». No ha habido novedades.