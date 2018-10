Calleja, "emocionado" por recibir "el galardón más importante de la Diputación"

“No me pienso perder en ningún otro lugar del planeta que no sea León, donde siempre está mi campamento base, donde me retiraré, porque no hay un lugar más bonito que donde has nacido”. Con estas palabras y visiblemente emocionado, Jesús Calleja recibió hoy la medalla de oro de la provincia de León de manos del presidente de la Diputación provincia, Juan Martínez Majo.

El alpinista, aventurero y comunicador aseguró que “tras once años trabajando en la televisión en Madrid”, no tiene una residencia en la capital, donde “intento quedarme lo menos posible”, ya que “si no estoy en León no estoy a gusto”.

Para Calleja, el día de una persona se divide en tres tercios; un primero de ocho horas en el que se duerme, un segundo de ocho horas que se dedica a trabajar y un último de otras ocho horas destinado al ocio y a disfrutar de las personas más cercanas, “el tercio más importante de mi vida que no me pienso perder fuera de León”.

Tras referirse a León como “una tierra maravillosa que ofrece muchas posibilidades”, uno de los aventureros más famosos de la televisión nacional aseguró sentirse “emocionado” de recibir de manos de sus “paisanos” el que calificó como “el premio más importante de la Diputación de León” en “uno de los días más bonitos” de su vida.

La esencia de lo rural

El presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, se refirió a Jesús Calleja como “el mejor embajador de León, que ha puesto en valor los deportes, tradiciones, costumbres y leyendas de los pueblos y comarcas leonesas” al representar “la esencia de lo rural, las raíces de los pueblos y sus sabias gentes”.

Durante el acto de entrega de la medalla de oro, Juan Martínez Majo hizo un repaso a la carrera de Jesús Calleja, al que agradeció que “en cada una de sus aventuras y apariciones públicas” tuviera “palabras de afecto, de recuerdo y promoción del significado de León, de lo mucho y bueno que ofrece la provincia”.

Asimismo, Majo ensalzó de Calleja “la capacidad de empatizar, que ha posibilitado llevar y hermanar la cultura leonesa con la de otras recónditas etnias y trasladar León y sus raíces, a través de simbólicos detalles, hasta las latitudes más apartadas y desconocidas”.

Para el presidente de la institución provincial, el aventurero leonés es “soñador, intrépido, esforzado, contundente, arriesgado, afectivo y decidido”, así como “un leonés que, sin grandes alardes, tiene la virtud de sensibilizar a quien no siendo de esta tierra crea que debe conocernos”.