Las calles se llenan de mendigos rumanos organizados para pedir

carmen tapia | león

«León está de moda», dice uno de los mendigos que acaba de llegar a León para pedir en las calles de la ciudad durante las fiestas navideñas. Los Servicios Sociales y la Policía Local hacen seguimiento a los movimientos de transeúntes que en los últimos días ocupan las calles y las esquinas más céntricas de León para pedir. Los responsables de los servicios sociales detectaron hace una semana el aumento de personas que mendigan en la ciudad y han alertado a la policía para que hagan un seguimiento por si se tratara de mafias rumanas que se trasladan de ciudad en ciudad para ejercer la mendicidad a las zonas más turísticas en épocas del año con una mayor presencia de visitantes. El tirón publicitario de León ha hecho crecer la mendicidad organizada. Eso es lo que sospecha la policía local, que no descarta que se trate de mafias rumanas que comparten piso y permanecen unos días en la ciudad, por eso rechazan acudir a los dispositivos existentes en León para atender a personas sin recursos que viven en la calle. El programa de atención al transeúnte de Cruz Roja no ha detectado un aumento de personas que duermen al raso en las frías noches leonesas. La razón es que estos mendigos comparten piso por la noche y no tienen necesidad de recurrir a los dispositivos sociales disponibles como el Hogar del Transeúnte del Ayuntamiento de León y Calor y Café de la Sociedad San Vicente de Paúl.

«Estoy aquí hasta las tres de la tarde», dice uno de los mendigos que acaban de llegar a León Sentado en el suelo, pide acompañado por un perro. Su familia, asegura, lo espera en el piso.

Por su parte, la Policía Nacional refuerza con agentes de paisano la vigilancia para evitar robos en las zonas más comerciales. La subdelegación del Gobierno confirma que no aumentará el número de agentes pero sí se refuerzan las zonas más concurridas para evitar robos de carteras.