Las cámaras de acceso al casco histórico empezarán a sancionar a finales de abril

álvaro caballero | león

Aunque apuntan ya desde los mástiles colocados en las 8 puertas de acceso, las cámaras del casco histórico no empezarán a funcionar como pronto hasta la segunda quincena del mes de abril. El sistema de control que sustituirá a los bolardos —que se mantendrán bajados y sólo se usarán de forma preventiva y por seguridad en grandes concentraciones y fiestas— leerá las matrículas y multará a los vehículos que se cuelen sin estar registrados como residentes, taxis, servicios de emergencia o autorizados. No habrá opción de alegar que el paso estaba franco, pero sí que se ajustará la vigilancia para dar flexibilidad a dos de los colectivos que, sin ser vecinos, más usan esta zona restringida: a los repartidores, a los que se concederá hasta las 11.30 horas para que estén fuera, y a los padres de los colegios ubicados en el entorno, que podrán continuar con la entrada, pero que sólo podrán hacerlo con un margen de 10 minutos antes del inicio escolar y deberán salir 10 después de que haya sonado el timbre, si no quieren ser sancionados con 90 euros.

La Concejalía de Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de León, dirigida por Fernando Salguero, se reunirá con los diferentes colectivos afectados para explicarles el funcionamiento de las cámaras de acceso. Además de sentarse con los vecinos que tienen residencia en el casco histórico, los responsables municipales y los técnicos se citarán con los hoteleros de la zona para detallar el modo en el que deberán trasladar las matrículas de los coches de los huéspedes alojados para que no sean multados. No faltarán tampoco en la ronda de contactos los hosteleros, comerciantes y representantes de las patronales, Fele y CEL, para que trasladen la información del sistema a sus asociados. El objetivo es aclarar cualquier duda, como la que puede generarse por con los vehículos de empresas que tengan que entrar a dar un servicio, como puede ser un fontanero para arreglar una avería, y que tendrán que justificar la eventualidad para no ser multadas.

Las reuniones se producirán a en las próximas semanas, mientras se avanza en las pruebas del sistema operativo para que esté listo a finales de abril. Antes, el Ayuntamiento tendrá que aprobar las modificaciones en la ordenanza de la ciudad antigua, que se llevarán de manera inicial a la sesión plenaria de esta semana y tendrán que cumplir con el plazo de un mes de exposición pública antes de ratificarse y que se publiquen en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

c REPARTIDORES

El horario de carga y descarga es de 06.00 a 11.00 horas. No podrán entrar antes, pero se les dejará media hora de cortesía para salir. Si salen más tarde de las 11.30 se les multará.

c COLEGIOS

Se les dejará entrar 10 minutos antes de la jornada escolar y tendrán que salir 10 minutos después del timbre si no quieren ser multados con 90 euros.