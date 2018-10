Camino Cabañas toma posesión como alcaldesa de San Andrés del Rabanedo

El salón de plenos del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo acogió hoy la elección de la nueva alcaldesa de la localidad, puesto del que tomó posesión Camino Cabañas, tras recibir hoy siete votos a favor y ser la lista más votada por los ciudadanos.

Así, el consistorio de la localidad leonesa renovó el equipo de Gobierno tras la dimisión de la anterior alcaldesa, María Eugenia Gancedo, por su presunta vinculación con la Operación Enredadera, así como de los concejales Miguel Ángel Flórez, Santiago Blanco, Abel Iglesias y Francisco J. Gómez, que fueron sustituidos por los socialistas Cristina de la Fuente, Juan Carlos González, Tamara Velilla y Jesús Cuenco y el miembro del PAL, Fernando Prieto.

A pesar de no producirse mayoría absoluta, para lo que serían necesarios once votos de los 21 miembros de la corporación municipal, el Partido Socialista renovó su compromiso con San Andrés del Rabanedo al ser la lista más votada y, ademas, recibir siete votos, seis de ellos pertenecientes al Grupo Socialista y uno del concejal no adscrito Juan Carlos Fernández, ex miembro de Ciudadanos expulsado del partido tras verse salpicado por la Operación Enredadera.

Tras el PSOE, el Partido Popular, liderado por Gregorio Chamorro, recibió cinco votos, frente a los cuatro de Eloína Terrón en representación de Izquierda Unida, los dos de Miguel Ángel Abello por Ciudadanos y Julio Álvaro González por UPL y el único voto de Fernando Prieto, representante de PAL-UL.

En la toma posesión de su nuevo cargo, Camino Cabañas abogó por la “unidad de acción y consenso” para poder “recuperar la confianza” de los vecinos de San Andrés del Rabanedo, para lo que será necesario “demostrar que se hacen las cosas bien”.

Ahora, para Cabañas, quedan por delante seis meses de gobierno de este nuevo equipo socialista, en los que se desarrollarán tres objetivos fundamentales, que son “cumplir las previsiones del presupuesto ya aprobado, trabajar directamente con los grupos en la negociación de las próximas cuentas y finalizar la Relación de Puestos de Trabajo necesaria”.

Por su parte el líder del grupo popular en San Andrés del Rabanedo, Gregorio Chamorro, insistió en la necesidad de que “los ciudadanos vean que realmente se hace lo mejor para el Ayuntamiento”, siempre “sin poner trabas en el camino”.