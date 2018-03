La campaña del cinturón deja 24 denuncias en León

dl | león

La campaña de uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil desarrollada en los últimos días por el Ayuntamiento de León y la Jefatura Provincial de Tráfico finalizó con el control de 1.648 vehículos y con la imposición de un total de 24 denuncias (20 a conductores y 4 a pasajeros).

Según informó el Ayuntamiento, durante los controles se ha tenido una especial atención a los horarios de entradas y salidas de colegios, observando la conducta de los padres que llevan a sus hijos a los centros educativos.

Desde la Concejalía de Tráfico que dirige Fernando Salguero se destaca los buenos datos que suponen menos de la mitad de las sanciones puestas en la anterior campaña en la que, además, se realizaron menos controles.

«Unos datos que son muy positivos porque no se ha registrado ninguna sanción por menores sin sistemas de retención infantil», destacó Salguero.

«Hay que recordar que el cinturón no nos lo tenemos que poner para que no nos multen, el cinturón no lo tenemos que poner porque nos puede salvar la vida, la nuestra y la de todos los que llevemos en nuestro vehículo, incluidos los niños, que son las víctimas más indefensas», ha añadido el edil.

El objetivo de esta campaña ha sido concienciar de la importancia que tiene el uso de sistemas de seguridad no sólo en las vías interurbanas sino también en las vías urbanas.

Según los datos de Tráfico, en el año 2015 un 23% de los fallecidos usuarios de turismos en carretera no utilizaban el cinturón de seguridad elevándose el porcentaje hasta el 30% en el caso de las vía urbanas.

En este sentido, Salguero ha insistido que es «inexcusable» el uso de esos dispositivos de seguridad, cinturones y sistemas de retención infantil, añadiendo que antes de poner en marcha el motor hay que ponerse el cinturón.