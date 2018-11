La campaña de la DO León demuestra que el futuro no está escrito

En los últimos días, la ciudad se ha llenado de banners de publicidad en los que puede leerse I do León, lema de una campaña que Diario de León desvela hoy. La publicidad forma parte del proyecto de la denominación de origen (DO) León y tiene como objetivo mover conciencias y espolear la capacidad de los leoneses por el progreso. Para eso, el video muestra los logros de un conjunto de representantes de la provincia que están a la vanguardia en cada una de las disciplinas que representan. Es el caso de Jesús Calleja, Lydia Valentín, Carolina Rodríguez o Alberto García-Alix. Junto a todos ellos, la campaña también sugiere los avances científicos y tecnológicos que León protagoniza e intenta demostrar que el futuro no está escrito.