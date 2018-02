Canciones para enamorados

El día de San Valentín llega puntual a su cita y aunque es considerado el día universal del amor, las cnciones románticas no son la única banda sonora que dispone Spotify para escuchar durante el próximo 14 de febrero. Entre el análisis que ha hecho la plataforma de streaming tanto a nivel global como en España, también se rescatan las canciones propias de rupturas sentimentales que más se escuchan y aquellas que lideran las Sex Playlists de Spotify.

A nivel global la canción de amor más escuchada es Perfect de Ed Sheeran, mientras que la preferida para los momentos más íntimos es Earned It, que forma parte de la BSO de 50 sombras de Grey y es interpretada por The Weeknd. También hay número uno a la hora de paliar los efectos del desengaño amoroso y, a nivel internacional, ese puesto es para Too Good at Goodbyes de Sam Smith.

En esta línea también se ha elaborado un Top 10 a nivel global que recoge las canciones más propias para un día 100% anti San Valentín, en el que No Scrubs de TLC lidera el ranking.

Canciones de Amor (TOP GLOBAL)



1. Ed Sheeran - Perfect

2. James Arthur - Say You Won't Let Go

3. Ed Sheeran - Photograph

4. John Legend - All of Me

5. Ed Sheeran - Thinking Out Loud

6. Bazzi - Mine

7. Christina Perri - A Thousand Years

8. Sam Smith - Stay With Me

9. Kendrick Lamar - Love. Geat. Zacari

10. G-Eazy - Him & I (with Halsey)



Canciones para momentos de pasión (TOP GLOBAL)



1. The Weeknd - Earned It (Fifty Shades Of Grey)

2. Jeremih - Birthday Sex

3. The Weeknd - Often

4. Jeremih - All The Time

5. Ginuwine - Pony

6. SoMo - Ride

7. Rihanna - Sex With Me

8. Trey Songz - Slow Motion

9. Ty Dolla $ign - Or Nah (feat. The Weeknd, Wiz Khalifa and DJ Mustard) - Remix

10. The Weeknd - The Hills

Canciones para rupturas (TOP GLOBAL)



1. Sam Smith - Too Good At Goodbyes

2. Adele - Someone Like You

3. Passenger - Let Her Go

4. A Great Big World - Say Something

5. Gnash - i hate u, i love u (feat. olivia o'brien)

6. Birdy - Skinny Love

7. Post Malone - I Fall Apart

8. Ed Sheeran - Happier

9. Christina Perri - Jar of Hearts

10. Sam Smith - Stay With Me

Canciones para celebrar Anti-San Valentín (TOP GLOBAL)



1. TLC - No Scrubs

2. Kelly Clarkson - Since U Been Gone

3. Beyoncé - Single Ladies (Put a Ring on It)

4. CeeLo Green - Fuck You

5. Justin Timberlake - Cry Me a River

6. Carrie Underwood - Before He Cheats

7. Justin Bieber - Love Yourself

8. Cherish - Unappreciated

9. Kanye West - Heartless

10. Destiny's Child - Survivor

Los rankings elaborados a partir de las escuchas de los usuarios de Spotify en España son los siguientes:

CANCIONES DE AMOR (TOP ESPAÑA)

1. Amaia y Alfred - Tu Canción (Operación Triunfo 2017 - Eurovisión)

2. Maki y Demarco Flamenco - Quisiera parar el tiempo

3. Demarco Flamenco y Maki - La Isla del amor

4. Ed Sheeran - Perfect

5. Enrique Iglesias - El Baño

6. Nyno Vargas - Traidora

7. Morat - Besos en guerra

8. Antonio José - Me haces falta

9. Pablo Alborán - No vaya a ser

10. Fondo Flamenco - Escúchame Mujer

CANCIONES PARA MOMENTOS DE PASIÓN (TOP ESPAÑA)

1. Aitana - Arde (Operación Triunfo 2017 - Eurovisión)

2. The Weeknd - Earned It

3. LMFAO - Sexy and I Know It

4. Blackbear - Idfc

5. Cheat Codes - Sex

6. Ansel Elgort - Supernova

7. Beyoncé - Crazy in love (Remix)

8. Jeremih - Birthday Sex

9. The Weeknd - The Hills

10. Anitta - Downtown

Canciones para rupturas (TOP ESPAÑA)



1. ZiBBZ - Stones

2. Angie Ott - A Thousand Times

3. Naeman - Kiss Me

4. Alejandro Reyes - Compass

5. Shawn Mendes - Mercy

6. Dua Lipa - New Rules

7. Matt Corby - Monday

8. Bacilos - Caraluna

9. Polkadot Stingray - Electric Public

10. Izal - Copacabana

Sobre Spotify

Spotify transformó la música para siempre cuando se lanzó en Suecia en 2008. Actualmente, Spotify es el servicio de streaming de música más popular del mundo con una comunidad de más de 140 millones de usuarios, incluyendo más de 70 millones de suscriptores a través de 61 mercados.