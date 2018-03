La capitalidad gastronómica tiene su sede en precario

álvaro caballero | león

Se estimaba que empezaría a funcionar el 1 de marzo, pero, como muy pronto, no lo hará hasta mediados de mes. El contrato para los servicios de «puesta en marcha y gestión básica de la sede de la Capital Española de la Gastronomía», radicada en la Casa de las Carnicerías, no se adjudicará hasta la próxima semana, después de que ayer se procediera a la apertura del sobre con la oferta técnica y se emplazara para entonces el acto de conocimiento de las propuestas económicas. No habrá empresa concesionaria hasta que los técnicos no evalúen estos documentos y eleven la propuesta para su ratificación en junta de gobierno. No será antes del viernes día 9, ya casi mediado el tercer mes del año, tras lo cual sólo restará la firma del contrato con la concesionaria.

La ausencia de este contrato mantiene en precario el funcionamiento de la Casa de las Carnicerías, ubicada en la plaza de San Martín. Hasta el momento sólo se han celebrado actos internos con productores y establecimientos adheridos en las instalaciones, cedidas por España Duero, así como charlas con colegios de la ciudad para enseñar a sus alumnos las bondades de los productos de León. Pero no ha podido abrirse por el momento, ni se hará hasta que se ponga en funcionamiento el contrato con la empresa, para el público en general como punto de información de la capitalidad gastronómica, que ya ha rebasado el mes dedicado al chorizo y ahora afronta el del botillo y la limonada.

El abanico de ofertas recibidas por el Ayuntamiento de León está formado por siete empresas, todas ellas con domicilio en León: Divervacaciones, Sogesel Desarrollo y Gestión, Ferias y Congresos 2012, Arce Producciones, Deportes y Contratas, Masqueimagen Hostelón y Mediaplanet Global. Los pliegos establecen que sus propuestas económicas tendrán que fijarse por debajo de los 101.434,5 euros del tipo de licitación, en los que se incluye el coste de gestión de las instalaciones hasta final de año, el suministro de mobiliario y el personal que se ocupará de la atención a los visitantes.