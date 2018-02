Cara a cara de los pueblos que secó la Variante con Adif para exigir cuentas 13 años después por la brecha hídrica en el túnel del AVE

No os van a hacer N.P.C. porque no tenéis una contrapartida que negociar. Adif va a invertir en Cataluña para un centro de control y gestión de los nuevos trenes EVA y en León no va a poner en marcha el que prometió Zapatero que se ha quedado en el cascarón. Lo mismo ocurre con AENA que va a ampliar el aeropuerto de Barcelona con casi 2.000 millones de € mientras el de León está olvidado. Me pregunto si el PP pretende que los leoneses emigremos a Cataluña. Así nos independizamos con los catalanes como charnegos agradecidos. ¡Mierda de país!