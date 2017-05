Casado cesa como coordinadora de Justicia de León

miguel ángel zamora | león

Ángela Casado, secretaria coordinadora de León, considera la modernización de la justicia leonesa, la puesta en marcha de las Oficinas Judiciales de León y Ponferrada y la adaptación a los cambios que se han producido los principales hitos de su etapa en León, que termina ahora para incorporarse al Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid. Casado cesa en su cargo de secretaria coordinadora de León, que ocupa desde finales de 2006.

«Tengo la alegría de volver a mi ciudad y la tristeza de dejar 18 años muy intensos y apasionantes. En la media de mis posibilidades he contribuido a la modernización de la justicia en León, hemos implantado dos oficinas en el tercer partido y el quinto partido judicial más importante de la Comunidad. Hemos implantado el expediente digital y me voy con la satisfacción de haber celebrado un encuentro de secretarios coordinadores provinciales, hemos celebrado las Jornadas de la Fe Pública Judicial y a raíz de esas actividades me consta que muchos compañeros han venido a hacer turismo a León», explicó.

Logros

«Me gustaría irme con la sensación de que todos los sistemas informáticos funcionan bien, pero sé que no es así. Hay que solucionar esas problemas cuanto antes y creo que mis compañeros los letrados de la administración de justicia han sido el verdadero motor del cambio y el progreso de la justicia en León en este tiempo», advierte.

Regresar a un juzgado de lo Penal «es volver atrás un poco en el tiempo, pero también me permite ver lo que hemos avanzado y aprendido aquí. Trataré de poner en valor toda esa experiencia porque en el día a día no lo valoras ni ves la repercusión que tiene. Hemos conseguido muchas cosas. Cuando yo me incorporé al cargo de secretaria coordinadora era un puesto nuevo. Estoy muy agradecida a todos los que me han rodeado y espero que quien me sustituya ya tenga el camino abierto. Me voy muy contenta de León pero estoy segura de que volveré, aunque sea como visitante».