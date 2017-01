Casi 40.000 pensionistas pagarán más por sus medicinas con la propuesta de Sanidad

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Claro¡, lo raro es que hayamos tardado tanto tiempo. Lo gratis total (que otros pagan tambien)no lo valoramos. Estuve en Alemania de viaje y por un pequeño percance me dí cuenta que allí hay copagos, sí¡¡¡¡ ...y yo no pagué nada porque llevaba mi tarjeta de desplazado, y no aprendemos.