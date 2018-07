Casi 40 empresas locales y 2.000 empleos, pendientes del futuro de Vestas en León

maría j. muñiz | león

El enquistamiento de las negociaciones sobre el incierto futuro de la planta de Vestas en Villadangos del Páramo pone también contra las cuerdas a un colectivo de casi 1.500 trabajadores que, más allá de los empleos directos de la planta de la multinacional de componentes eólicos, desarrollan su actividad para los distintos componentes y servicios que requiere la fábrica que comenzó su producción en el polígono leonés en 2006.

El listado de empresas suministradoras de productos y servicios complementarios a la fabricación y montaje de componentes eólicos con el que cuenta la multinacional danesa suma 39 sociedades que o bien han establecido sus naves alrededor de la planta o bien desarrollan parte de su actividad al servicio de las necesidades de la actividad de Vestas en Villadangos. Fuentes sindicales calculan en unos 2.000 el total de los empleos dependientes de la actividad de la danesa en León, entre los directos y los indirectos.

Muchas familias, sostienen, para que más allá de los mecanismos de conciliación laboral establecidos ni la Junta de Castilla y León ni el recién aterrizado Gobierno nacional hayan sido capaces de dar un paso en defensa de la negociación de un plan industrial que (conscientes de la realidad del mercado internacional) no se fía en este momento ni siquiera en los 18 meses que solicitan los sindicatos. Incluso cuando las políticas europeas y nacionales apuntan directamente a nuevas subastas de renovables y renovadas políticas energéticas que impulsarán sin duda el negocio de una planta eólica puntera como la de Vestas en León.

Efecto dominó

El caso es que la parálisis de la actividad de la planta de Vestas en Villadangos tiene ya efectos colaterales en algunas de las compañías que desarollan parte de su actividad para Vestas. Desde compañías de fabricación de componentes mecánicos o servicios tecnológicos a empresas químicas y eléctricas, de seguridad, limpieza, mecánica, talleres, transporte... En total la multinacional danesa reconoce que de su actividad depende también parte del negocio y el empleo de otras 39 sociedades que trabajan en la provincia.

Los trabajadores de la multinacional eólica culminan su segunda semana de huelga indefinida, tras los paros de las semanas anteriores; y anuncian un recrudecimiento de las protestas después de que en el encuentro mantenido el jueves con los responsables nacionales de la multinacional se les haya dejado claro que no sólo no se garantiza el empleo para el próximo año, sino que tampoco se compromete que no se presente un despido colectivo antes de terminar el actual ejercicio. La próxima semana se retomarán las negociaciones.