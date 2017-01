Casi un centenar de leoneses acuden a Mieres para lograr el título de la ESO

A. Calvo | León

El goteo de leoneses que acude a Mieres a presentarse a las pruebas libres para obtener el título de la ESO continúa. El hecho de que no coincidan las convocatorias de Asturias y de Castilla y León y el hecho de que muchos consideran que el cuestionario que elaboran desde el Principado es más fácil les anima a realizar «turismo académico», como indica el presidente del tribunal de Mieres, José Antonio Granda. Hace tan sólo unos días se celebraron las últimas pruebas y de los 355 alumnos inscritos, cerca de un centenar procedían de León. Granda concreta que esta proporción de alumnos es la habitual en los últimos años, aunque ha disminuido el número de interesados en presentarse a las pruebas, ya que en la última convocatoria de junio el número de candidatos rondaron el medio millar, de los que cerca de 300 eran de Castilla y León.

Finalmente, al examen libre se presentaron dos centenares de estudiantes, mayores de 18 años, de los que 150 eran de Castilla y León y más de 80 de la provincia leonesa. Granda indica que es habitual que a estas pruebas acudan personas de otras provincias, no sólo de Asturias, además de los castellanos y los leoneses, también han acudido a la prueba alumnos llegados incluso desde Madrid. «Yo no creo que sea más fácil el examen, la dificultad será pareja, pero es una oportunidad más porque las fechas no coinciden», remarca para explicar que una vez aprobada alguno de los ámbitos —Científico y Tecnológico, Comunicación y Social— la nota se guarda hasta lograr el aprobado en todos ellos, lo que permite obtener el título. La matrícula es gratuita en todas las comunidades y no existe ningún límite de convocatorias.

Este «turismo académico» se repite año tras año desde que comenzara la crisis y muchos se quedaran en paro y sin una titulación básica, que se reclama para nuevos contratos. La edad de los que se presentan a estas pruebas ha ido disminuyendo en las últimas convocatorias.

En León, los exámenes para obtener el título de la ESO por libre se realizan en el centro de adultos Faustina Álvarez. Las pruebas en Castilla y León suelen convocarse en mayo y en septiembre y en Asturias en junio y en diciembre, con lo que el alumnos puedo participar en cualquiera de ellas. El ámbito «con más dificultad», según concreta Granda es el Científico y Tecnológico —relacionado con las Matemáticas y la Biología, la Química o la Tecnología y la Física o Geología—, y es el que suele registrar un mayor número de inscritos, de los que gran parte ya tienen aprobados al menos uno o ambos ámbitos restantes. En Castilla y León aún no se han fijado el calendario de los exámenes para las convocatorias de este año.