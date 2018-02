La cátedra para rescatar la esencia de lo leonés globalizará todos los estudios en la red

A. Calvo | León

La Cátedra Institucional de Estudios Leoneses ya está en marcha. A pesar de que la falta de presupuestos de la Junta bloquea la llegada de los 200.000 euros con los que cuenta para los dos próximos años, la Universidad de León ya ha dado el visto bueno a su reglamento y ha conformado su consejo asesor, con lo que el equipo liderado por el catedrático de Lengua Española José Ramón Morala ya se ha puesto manos a la obra para diseñar «las líneas de trabajo» que desarrollarán. «Queremos crear algo que vaya más allá del día a día, no sólo publicaciones o investigaciones que con el tiempo puedan caer en el olvido», explica el director de la cátedra, para incidir en que sus principales apuestas se centrarán en los contenidos digitales «que permitan ir renovándolos y ampliándolos, que no sean cerrados como el papel, y que sean accesibles para el investigador más especializado como para aquel que sólo tiene interés por la cultura». En este sentido, explica que las dos principales vías serán la creación de una buena base de datos bibliográficos de temas leoneses, «en línea y abiertos, porque en la red es donde todo tiene más difusión y puede consultarse desde cualquier parte del mundo». El segundo paso es colgar también en internet los seis volúmenes del diccionario del leonés elaborado por Janick Le Men, que cuenta con más de 4.500 páginas. Morala explica que los permisos para digitalizar este glosario ya están muy avanzados.

«Cerrar la cátedra sólo a la lengua, al leonés, no tiene sentido hay que estudiar también el entorno. Sería absurdo y la Universidad debe prodigarse en la investigación», señala el director de la Cátedra Institucional de Estudios Leoneses, José Ramón Morala, quien hace hincapié en que se le ha querido dar el rango de «institucional» porque «es un organismo que debe propiciar estudios, investigaciones y actividades sobre un tema muy concreto, pero no tienen por qué ser estudios reglados». A esto añade, que la cátedra se circunscribirá al Reino de León, a las provincias de León, Zamora y Salamanca, «por operatividad, aunque quedan fuera zonas como Miranda do Douro, que también estaba bajo el dominio asturleonés».

Difusión y divulgación

Está previsto que, una vez que llegue la financiación concedida por la Junta —que aprobó la Cátedra Institucional de Estudios Leoneses en noviembre—, se procederá a la contratación de al menos dos personas para que trabajen en estos dos primeros proyectos planteados. Morala explica que serán personas relacionadas con la Universidad de León —que estén acabando sus másteres, tengan vinculación académica o estén trabajando temas leoneses— y que aún no está perfilado cómo será la relación laboral, si a través de becas o contratos. De momento, desde el área de Biblioteconomía ya están perfilando qué tipo de programas serán los más adecuados para que los contenidos de la cultura leonesa puedan globalizarse a través de internet.

Las dos primeras líneas de trabajo de la cátedra se centran en la digitalización de todos los trabajos —desde los de fin de grado o máster a publicaciones, investigaciones o libros— relacionados con la cultura y las tradiciones leonesas, aunque no descarta que se apoyen nuevas publicaciones en papel o investigaciones, a lo que suman cursos de verano, seminarios, exposiciones o jornadas con personalidades relevantes para «dar difusión» a todo aquello relacionado con lo leonés. La sede de la cátedra estará fijada en un seminario de Filosofía y Letras.