La causa LGTB reconoce la labor del ex presidente Zapatero

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la Fundación Harvey Milk, Boris Izaguirre, Nacho Duato y Palomo Spain serán galardonados en la segunda edición de los Premios Alan Turing LGTBIQ 2018, que se entregarán en Tenerife en el festival ARN Culture&Business Pride. El festival se celebrará en la localidad turística de Playa de las Américas del 29 de mayo al 2 de junio y la organización indica en un comunicado que la gala de entrega de los premios será presentada por los actores Cayetana Guillén Cuervo, Kira Miró y Brays Efe.

Con el lema "Another way of Loving, another way of Pride" y organizado por Turismo de Arona, el ARN Culture & Business Pride comenzará con el izado de bandera y la participación de Stuart Milk, activista de los derechos humanos y sobrino del fallecido político estadounidense comprometido con la causa homosexual Harvey Milk. Los premiados, que recibirán el galardón el 1 de junio, son el escritor y presentador Boris Izaguirre (Premio Icon), la cantante Alaska (Premio People), la drag queen ganadora de RuPaul's Drag Race Violet Chachki (Premio Colours), el diseñador Palomo Spain (Premio Nuevo Talento), el bailarín Nacho Duato (Premio Life), y los políticos José Luis Rodríguez Zapatero y Juan Fernando López Aguilar (Premio Especial). También acudirán la ministra de Taiwán y transgénero Audrey Tang (Premio Innovación), la política Ana Helena Chacón (Premio Compromiso), el empresario Bernardo Hernández (Premio Empresa), el deportista Víctor Gutiérrez (Premio Visibilidad en el Deporte), el activista Jordi Petit (Premio Espíritu), el artista Justin Favela (Premio Artista internacional), el modelo Daniel Rodríguez (Premio Arona), el director de la revista ICON Lucas Arraut (Premio Comunicación), además de la fundación Harvey Milk (Premio Fundación) y ACNUR (Premio Organización Social).

Además habrá conciertos, conferencias y talleres en los que participarán, entre otros, Alaska, Mario Vaquerizo y Lorenzo Caprile.