CC OO demanda un plan de choque para dar vida a León

dl | redacción

El secretario autonómico de Comisiones Obreras pide de forma abierta un plan especial presupuestario para León, para tratar de revertir la situación económica que vive esta provincia. En una entrevista concedida a la agencia Ical, Vicente Andrés demanda esta medida concreta entre otras de urgencia que entiende necesarias para el rescate social y económico de León. «Los presupuestos de la Junta deben de tener una connotación especial, un plan especial para León; León está en una fase de muy delicada, por el fin de la minería y por el fin posible de las térmicas, junto al impacto industrial por la crisis económica, de la que no se ha recuperado, más la propia de la reconversión del sector agrícola y ganadero. Necesita un plan especial ahora que hablamos de transición justa hacia una economía verde y tiene que estar en los presupuestos de 2019. Los dos sindicatos coincidimos en la necesidad de un plan especial de este tipo y la patronal, también», propone. El dirigente autonómico de Comisiones apunta a que ese plan no debe de estar dirigido hacia medidas sociales, «sino muy orientado hacia una industrialización de la provincia». «Habría que contar con las fuerzas sociales de León y con los partidos de la provincia leonesa que están en las Cortes y definir una partida especial en las cuentas de la comunidad este año. El Estado también debería aportar para un plan especial para una transición energética más justa para León. El Estado y la comunidad, con las instituciones locales, a través de unos presupuestos generosos que inyecten dinero». El plan especial que propone Andrés abarca todo el territorio leonés, sin excepciones. «Debe ser un plan provincial. Este sería para todo León y una parte de Palencia, pero fundamentalmente para León. En temas industriales, las cosas no van bien en León. Tiene un PIB industrial muy parecido al de Ávila. Es de los peores de la comunidad autonómica. Quitando el sector energético, lo que es el manufacturero tiene un PIB de pena. Hay que buscar un alineamiento entre las instituciones, con fondos estatales, de la autonomía y europeos», añadió el máximo responsable de Comisiones Obreras en la autonomía, que también reclama una solución para León y el norte de Palencia, complementada con los 250 millones de euros que se proponen para la transición en las comarcas mineras.

Y, ante la sangría demográfica, enfatiza la necesidad de planes concretos que frenen la despoblación. De igual forma, el secretario de Comisiones, recuerda el lastre legislativo que permite fondos europeos para empresas que deslocalizan su producción, dijo en referencia al efecto de crisis que arrastra Vestas.