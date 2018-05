CC OO resalta las nuevas ayudas para homologar estudios a los emigrantes

dl | león

Comisiones Obreras propuso y consiguió, a través de la propuesta realizada a través del Diálogo Social, que la Junta de Castilla y León convoque ayudas económicas para facilitar los procesos de homologación, convalidación y equivalencia de títulos extranjeros. Los datos de los estudios que el sindicato realizó sobre la población extranjera tanto a nivel provincial como autonómico revelan que un porcentaje importante de la población extranjera tiene estudios universitarios o de secundaria en sus países de origen, pero no están homologados o convalidados por la administración española, por tanto no les sirven para nada, ni siquiera para continuar su formación en España, académica o profesional. Un freno para su promoción e inserción socio-laboral. Comisiones Obreras indica que resulta frecuente Es muy frecuente que el nivel de estudios y la cualificación profesional no se corresponda con los trabajos que realizan, «que suelen ser los menos cualificados y los peor remunerados». El sindicato resalta la dificultad a la hora de homologar los títulos, tanto en la lentitud de la resolución del trámite como en la cuantía económica que supone la legalización y traducción de documentación y el pago de tasas, supone un freno para la mayoría de las personas extranjeras con salarios que apenas cubren sus necesidades más básicas. Y repara en el grado de frustración que supone para estas personas con formación universitaria y buena cualificación profesional que el país que los acoge bloque la convalidación de estudios.