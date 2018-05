La cecina se corona en el universo Guinness

asun g. puente | león

León, Capital Española de la Gastronomía 2018 ya atesora una de las imágenes más simbólicas que nutrirán sus 365 días de historia: el Récord Guinness conseguido por Cecina de León. La imagen del reto logrado, con la imponente Pulchra Leonina como testigo, ha conseguido dar la vuelta al mundo y viralizar el producto más señero de la despensa autóctona. Eran las 13.15 horas cuando el verificador del Guinness World Records, llegado desde Londres, anunciaba el hito: 283,1 kilos de Cecina de León cortados a cuchillo por 67 cortadores profesionales durante dos horas. El júbilo estallaba en la plaza de la Catedral mientras sonaba el mítico himno We are the champions de Queen y decenas de coloridos globos ascendían al radiante cielo azul de la capital en ese momento.

Las piezas cortadas (de tapa y babilla) compusieron más de 80 metros cuadrados con el plato de cecina más grande del mundo. Un mosaico cincelado en bandejas con lonchas que posteriormente se pusieron a la venta al precio de dos euros. La recaudación será destinada a organizaciones sociales.

Inicialmente el reto se había fijado en 250 kilos, aunque la pericia y rapidez de los cortadores logró superarlo con creces. Llegados de todo el país, cada uno de ellos dispuso de una pieza, de una media de cinco kilos, para afrontar el desafío. Ataviados con sus impolutos uniformes y el mandil oficial de la capitalidad, se pusieron manos a la obra pasados unos minutos de las 10.00, tras la cuenta atrás recitada por el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, y el alcalde de la ciudad, Antonio Silván, quien gritó: «¡Adelante!».

Un nutrido grupo de voluntarios fue el encargado de llevar los cortes en barquetas desde las mesas de los cortadores hasta las básculas, donde un notario y el verificador del Guinness World Records aguardaban sin perder detalle del peso y ante la mirada nerviosa de la directora técnica de la IGP Cecina de León, Raquel Factor, al frente de la intendencia.

Tras la estela de otras capitales gastronómicas como Toledo (jamón) y Burgos (morcilla), León quiso también dejar su impronta en el Guinness a través de un récord con un producto de su gastronomía. Agustín Risueño, el reconocido maestro cortador leonés, recordó que el desafío se gestó cuando participó en septiembre de 2015 en un récord mundial de cortadores de jamón en Sierra de Yeguas (Málaga). «En aquel momento me pregunté, antes de que supiéramos que León podría ser capital gastronómica, por qué no podía hacerse un reto con Cecina de León; ahora con la capitalidad se ha materializado, se ha cumplido un sueño».

Llegado de Badajoz, de un pueblo llamado Torre de Miguel Sesmero, Óscar Díaz, uno de los participantes en el desafío de ayer, confesó que en su vida había cortado cecina. «Es muy parecida al jamón, con la peculiariedad de que tiene menos grasa y el cuchillo corre menos. El producto in situ es estupendo». Se dedica al negocio de la distribución de ibéricos, además de ser cortador profesional, y aseguró que a partir de ahora se convertirá en embajador de la Cecina de León por donde quiera que vaya. «Estoy muy sorprendido, tiene otros matices y otras texturas que el jamón...» Entre los cortadores, también los portadores orgullosos en su uniforme de las estrellas que les acreditan como participantes en récords Guinness con el jamón como protagonista.

León, manjar de reyes celebra en mayo el mes de la Cecina de León y su cita más importante estaba ayer en la plaza de la Catedral. «Es el máximo exponente de nuestra promoción, nuestro empeño es seguir dando a conocer este producto y este evento nos dará un gran empuje», remarcó el presidente del Consejo Regulador de la IGP, José Luis Nieto. La capitalidad gastronómica «supondrá mucha visibilidad que de otra forma no podríamos tener, estamos en un momento clave para el sello».

Emoción y nervios entre las cientos de personas que a mediodía abarrotaban la plaza de la Catedral ante el inminente anuncio del verificador: el reto se había conseguido. Los cortadores se lanzaron a inmortalizar el gran mosaico de cecina en selfies y a posar en una imagen de familia para el recuerdo y la historia de la despensa de León. Risueño terminó manteado por sus compañeros y al borde de las lágrimas con los vítores recibidos. Mientras, largas colas se formaban ya para hacerse con una de las 2.000 bandejas del plato más grande de cecina. Su característico aroma impregnaba todo el ambiente con olor a León, olor a ahumado con leña.

Como testigos de la hazaña un centenar de periodistas, algunos de ellos llegados de otros países. Retransmisiones en directo de múltiples televisiones e imágenes en todos los informativos de máxima audiencia a la hora de comer. La Cecina de León se colaba así en hogares de todo el país.

Con la misma discreción que llegó, se fue. El joven verificador del Guinness World Records, Víctor Férez, regresaba a Londres. El tren le esperaba en la estación. Antes de irse, comentó lo impresionado que le había dejado la cecina y su peculiar sabor. Pese a su juventud lleva ya certificados varios récords mundiales, como la mayor concentración de vehículos Seat que se consiguió en la ciudad de Barcelona.