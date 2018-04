Cendón asume que Álvarez mintió y hoy mismo hablará con Luis Tudanca para buscar una solución

“Hoy hablaré con Luis Tudanca y con Óscar Álvarez para ver qué decisión tomamos”. Javier Alfonso Cendón, secretario provincial del PSOE, admite que ayer por la noche el propio Álvarez le llamó para advertirle de que había mentido en su curríulum. “Cuando saltó todo el tema de Cristina Cifuentes reuní a todos los cargos leoneses para pedirles que si tenían alguna mentira en su biografía o alguna irregularidad, la cambiaran. Y ahora me encuentro con esto”. Cendón muestra su tristeza ante la traición de Óscar Álvarez con el partido y refleja su incomprensión ante una forma de actuar que califica de “vana”. “Les advertí de que lo único que me importaba era que hicieran bien su trabajo y se esforzaran por los leoneses, que los títulos no importan tanto", dice.



Javier Alfonso Cendón, que es profesor en la Universidad de León, afirma que él no tiene potestad para abrirle expediente. “Eso es materia para la Autonómica, porque él es miembro de la Ejecutiva”, sostiene. “No lo puedo entender, no tiene sentido. ¿Ahora qué. ¿Cómo ha quedado? Aunque lo haya reconocido, la realidad es que ya no puede volver atrás", finaliza.