Cendón califica de cuento navideño e inocentada los nuevos plazos del Gobierno para el AVE a Asturias

“Cuento navideño” e “inocentada” del Gobierno del PP. Así ha calificado este miércoles el secretario general del PSL-PSOE, Javier Alfonso Cendón, los últimos plazos dados por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para la conexión de León y Asturias a través del AVE. El representante del Ejecutivo de Mariano Rajoy compareció este martes en un acto celebrado en Oviedo y se comprometió a finalizar la línea de alta velocidad que se ejecuta hacia el Principado para verano de 2020. “Después del hachazo del PP a los proyectos que estaban en marcha en León y del rosario de incumplimientos al que nos tienen acostumbrados, el Gobierno quiere de los leoneses un nuevo acto de fe. No es más que otro cuento navideño, una inocentada del Gobierno del PP que ya nadie se cree”, señaló el líder de los socialistas leoneses.



Cendón calificó de “vergonzoso que el ministro De la Serna saque pechó” porque el AVE entre Madrid y León vaya a alcanzar su máxima velocidad dentro de seis meses, “cuando la línea lleva abierta más dos años”. También echó en falta que el ministro de Fomento no haya hecho ninguna referencia al desarrollo del polígono ferrroviario de Torneros ni al Centro de Regulación y Control (CRC) del AVE, ideado para gestionar el tráfico de la alta velocidad de todo el norte de España, pero que lleva cuatro años construido y sin uso, tras una inversión de 12,7 millones de euros.



Respecto a la integración de Feve en León, el secretario provincial del PSOE precisó que “decir que están a punto de concluir las obras, sin dar ningún otro plazo” es una muestra más de la inconsistencia de las promesas del PP. Añadió que el Ministerio de Fomento sigue sin aclarar cuál va a ser el modelo de transporte que prevé para la entrada de los trenes de ancho métrico en la capital leonesa, “algo inaudito si, como dice el ministro, están a punto de concluir unas obras a las que el PP no ha hecho otra cosa que ponerle trabas desde que se hizo cargo de ellas”.



Javier Alfonso Cendón también reprochó al ministro Íñigo de la Serna que en su exposición sobre la variante de Pajares no haya hecho mención alguna a la solución técnica para el problema de los acuíferos y el trasvase de grandes cantidades de agua desde la cuenca de León a la de Asturias, lo que está generando graves daños en el abastecimiento de los pueblos de la zona, en la actividad ganadera y en el medio ambiente.