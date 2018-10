Cendón defiende que las medidas sociales de los presupuestos benefician a más de 200.000 personas en León

Es que al PP y a Cs solo les interesa gobernar no el bien de los Leoneses y do los españoles, acusan de golpe de estado a Sanchez y mil cosas mas pero no se preocupan de exponer un programa social, ¿alguien quiere decirme que está mal lo que intenta el gobierno? pues si no lo hace es por culpa de esta derecha hambrienta de poder.