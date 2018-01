Cendón llama a manifestarse porque "los leoneses esperan para operarse 24 días más que en 2011"

El secretario general del PSL-PSOE, Javier Alfonso Cendón, ha animado hoy a participar en la gran manifestación de este sábado en Valladolid por una sanidad pública y de calidad y ha recordado que leoneses deben a esperar en la actualidad 24 días más para operarse que en 2011.

"Además del aumento de las listas de espera, no debemos olvidar agravios como el caos en los ambulatorios por la caída del sistema informático Medora o la desasistencia de médicos en el centro de salud de Eras de Renueva", recuerda el líder de los socialistas leoneses por medio de un comunicado.

El líder provincial del PSOE, cuyo partido se ha sumado a la convocatoria de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y ha fletado autobuses para viajar a la capital del Pisuerga, ha señalado que "es el momento de protestar para exigir a la Junta de Castilla y León que ponga freno al deterioro que vienen padeciendo los servicios sanitarios y, de forma muy particular, los de la provincia de León".

El máximo responsable de los socialistas leoneses ha enumerado algunos de los motivos por los que "se corre el peligro de que nuestro sistema sanitario acabe en la UVI".

Así, Cendón denunció que los recortes aplicados de forma sistemática por la Junta han llevado a que los leoneses tengan que esperar 24 días más de media para operarse que en el año 2011, hasta terminar a 31 de diciembre de 2017 en 65 días de demora media en el Hospital de León y 95 en El Bierzo.

Ha destacado que la demora en El Bierzo es la segunda más larga de la comunidad, después de Salamanca.

El dirigente socialista también reseñó que el número de pacientes en lista de espera quirúrgica supera los 5.000 en la provincia de León, según los datos facilitados por la propia Junta correspondientes al cuarto trimestre de 2017, lo que supone un incremento de casi el 30% respecto a diciembre de 2011.

Este aumento se reparte de forma muy desigual entre los dos hospitales de la provincia, ya que, en el caso de León, la subida del número de pacientes que esperan por una operación ha sido del 41,15% en los últimos seis años, frente al 12,26% del Hospital del Bierzo.

El número total de inscritos en la lista de espera quirúrgica era, a 31 de diciembre de 2017, de 3.159, en el área de León, y de 1.904, en la del Bierzo.

"¿Por qué un paciente berciano tiene que esperar 30 días más para operarse que un leonés y un leonés 31 días más que un palentino? La Junta no sólo está permitiendo un deterioro inaceptable de la sanidad, sino que está provocando una desigualdad intolerable entre los habitantes, no ya de una misma comunidad, sino de una misma provincia", apostilló Cendón.

El secretario general del PSL-PSOE destacó otros "ataques" en materia de sanidad que ha padecido la provincia leonesa en las últimas semanas.

"Además del aumento de las listas de espera, no debemos olvidar agravios como el caos en los ambulatorios durante tres días consecutivos por la caída del sistema informático Medora o la desasistencia de médicos en el centro de salud de Eras de Renueva, el que mayor número de cartillas tiene de toda la comunidad", indicó.

Tampoco se olvidó Cendón de la difícil situación que vive el medio rural leonés por la falta de personal sanitario, especialmente en las comarcas del Órbigo y Astorga, o la desatención a la petición de la zona de salud de La Bañeza para la mejora de los servicios de pediatría y de la que se ha hecho eco el PSOE leonés con varias iniciativas en las Cortes.