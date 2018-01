El Centro Estrada añadirá la gestión de las multas de tráfico por drones y avionetas

MANUEL C. CACHAFEIRO | LEÓN

El Centro Estrada, ubicado en el polígono de Onzonilla y que gestiona las multas de toda España, salvo el País Vasco y Cataluña, sumará a lo largo de este recién iniciado año 2018 las nuevas sanciones que impondrá la Dirección General de Tráfico (DGT) desde drones y avionetas, cuyos sistemas de captación de imágenes están ya en la última fase del estudio técnico.

Ambos sistemas están incluidos en el plan estratégico que ha presentado el director general de la DGT, Gregorio Serrano, y completarán las imágenes que desde el aire captan ahora los helicópteros Pegasus, que están también en un proceso de renovación por la antigüedad de algunas de las aeronaves.

De momento, Serrano sólo ha hecho el anuncio de la incorporación de drones, sin dar apenas detalles. En principio, serán utilizados para vías interurbanas y la mayor defensa de su uso viene dada por los costes, mucho más bajos que los helicópteros. En el caso de las avionetas, tienen una labor mucho más centrada en el control del tráfico en las grandes operaciones de salida o regreso. Además, los drones pueden volar en condiciones meteorológicas adversas, otro argumento a favor de su utilización.

La idea de la DGT es combinar la actual flota de helicópteros Pegasus con drones y avionetas. Países como Francia ya han probado dos prototipos durante semanas en la región de l’Oise con un resultado satisfactorio.

De todas formas, la incorporación de los drones será paulatina, ya que, según la experiencia francesa, se ha detectado gran eficacia en infracciones como no respetar las señales de stop, no mantener la distancia de seguridad, no llevar casco o el seguimiento de conductas temerarias, pero aún requieren ajustes en el control de velocidad porque el margen de error es demasiado alto. Los drones tampoco detectaron algunas de las conductas más peligrosas, como hablar por el teléfono móvil durante la conducción.

En principio, su incorporación será este año con los primeros pasos administrativos y la correspondiente dotación presupuestaria. «Como muy tarde estarán en servicio en 2019», admitió el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, en la presentación del plan de la DGT para 2018.

En pruebas

En cuanto a las avionetas, la DGT ha hecho una serie de pruebas en otoño en Las Palmas para determinar de manera real y concreta la potencialidad de los nuevos sistemas aéreos disponibles en relación con la observación desde el aire del tráfico y la detección de determinadas infracciones.

La aeronave elegida para la realización de estas pruebas, denominada MRI, reúne una serie de características que la habilitan como una opción de vigilancia de tránsito viario aéreo «potencialmente efectiva», según remarcó la DGT durante una visita al archipiélago. Sobre todo, disponen de un rango de velocidades de operación compatibles con las velocidades de tráfico, autonomía y alcance elevado.

La DGT insiste en que todas las medidas puestas en marcha, o que se van a poner, no tienen un afán recaudatorio sino una mejora de la seguridad. En ese sentido, el dato de 2017 es preocupante. Durante el año pasado se produjeron 1.067 accidentes mortales en vías interurbanas, en los que fallecieron 1.200 personas y 4.837 resultaron heridas y hospitalizadas, lo que supone un aumento del 3% en lo que a accidentes mortales (+28) y fallecidos (+39) se refiere y una disminución de un 6% (-336) en lo relativo a heridos.