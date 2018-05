El CGPJ no fijará servicios mínimos para la huelga de jueces del martes 22

miguel ángel zamora | león

Los juzgados de León y la Audiencia Provincial no establecerán servicios mínimos de cara a la huelga que el próximo martes 22 de mayo está convocada por las cuatro asociaciones de magistrados y jueces de España, así como por los integrantes del Ministerio Fiscal.

La respuesta de magistrados, jueces y fiscales a las convocatorias que se han llevado a cabo hasta ahora en León ha sido bastante tibia. No obstante, no hay una previsión oficial del seguimiento que puede tener el paro del martes. Fuentes consultadas por este periódico aseguraron que hasta el último momento no habrá una determinación.

La Comisión Permanente del CGPJ justifica su decisión en el hecho de que «en la actualidad, ni la Ley Orgánica del Poder Judicial ni ninguna otra norma vigente atribuye a los órganos del Consejo General del Poder Judicial la competencia para establecer servicios mínimos ni ofrecen soporte alguno par definir su contenido ni, en definitiva, su adopción».

Alrededor de medio centenar de magistrados y jueces y 25 fiscales componen la plantilla de la provincia de León.

«Atendidos los precedentes citados, en su día consentidos por las asociaciones profesionales solicitantes una vez que les fueron expresa y personalmente notificados con instrucción de los recursos y no habiéndose producido alteración alguna del marco normativo vigente al tiempo de la adopción de dichos acuerdos que justifique un cambio de criterio, procede acordar no fijar los servicios mínimos solicitados«.

La Comisión Permanente está compuesta por Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y los vocales Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Rafael Mozo y Fernando Grande-Marlaska, todos ellos jueces, a los que se suma la letrada de la administración de Justicia Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda (letrada) y José María Macías, que es magistrado en excedencia. En el mismo acuerdo se indica que se informe a los presidente de los 17 Tribunales Superiores de Justicia, al de la Audiencia Nacional y al del Tribunal Supremo para que informen de todas las incidencias que se produzcan durante el 22 de mayo.

La huelga es el último acto del calendario de movilizaciones fijado a nivel estatal por las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales (la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, la Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Asociación de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales) como acciones de protesta por su situación.

Las asociaciones señalan que «no se producen avances en la negociación y tampoco se percibe un cambio de actitud ministerial a pesar de las importantes movilizaciones», una de las cuales reunió hace una semana a alrededor de 200 jueces y fiscales a las puertas del Ministerio y exigió la dimisión de su titular, Rafael Catalá.