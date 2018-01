China se fija en León como destino turístico

El alcalde de León, Antonio Silván, y la concejala de Cultura, Patrimonio y Turismo, Margarita Torres, han mantenido esta mañana una reunión con representantes de las cinco empresas especialistas en turismo más importantes de China. Tras la reunión, Margarita Torres ha mostrado su satisfacción porque “responsables de touroperadores chinos ya visitan León como destino turístico habiendo transcurrido tan sólo 48 horas desde Fitur” mostrando su interés por nuestra ciudad. China es la primera potencia mundial en turismo con 135 millones de turistas.

Tras el encuentro, Margarita Torres destacó que estos touroperadores permanecerán unos días en nuestra ciudad “viviendo como leoneses y descubriendo las fortalezas de León como destino turístico”. Torres incidió que los responsables chinos han mostrado especial interés por el patrimonio leonés, su gastronomía, la seguridad de la ciudad y el carácter de los leoneses del que destacaron “su amabilidad y hospitalidad”. También indicó que a los responsables de turismo chino les había parecido atractiva la cercanía geográfica de León a Portugal y las relaciones históricas de ambos territorios. China mantiene una fuerte relación con el país vecino desde tiempos históricos.

El servicio de viajes internacional de GZL establecido el 5 de diciembre de 1980, es un operador de viaje comprensivo más grande, de gran reputación en la región del sur de China. En 2011, GZL fue galardonado con ‘ AAAA Class servicio de estandarización Enterprise ‘ convirtiéndose en la primera empresa de Guangzhou en la sección de viajes, acreditado este premio de más alto nivel en la industria de servicios.

Opera en casi todos los segmentos de negocios de viajes: entrante, saliente, nacional, comercio electrónico, reunión, incentivos, conferencias y exposiciones, transporte, TIC-TAC, desarrollo de software, estudios en el extranjero y la gestión de la propiedad. Cuentan con 40 sucursales en el centro de la ciudad de Guangzhou y más de 200 sucursales distribuidas en las áreas del delta del río Perla, siendo la red de ventas más desarrollada en la región sur de China. Además, tienen sucursales en Hong Kong, Macao, Malasia Beijing, la provincia de Yunnan, la provincia de Sichuan y Kashi. El negocio se expande en más de 100 países y áreas. Sus ingresos por ventas han crecido más de 3,5 mil millones RMB, con más de 3,2 millones horas-persona a destinos nacionales e internacionales.

El servicio Co, Ltd fue fundado en 1996 como subsidiario de los viajes internacionales Co, Ltd de Pekín Huayuan. Es uno de los primeros grupos de inmigrantes chinos que han sido certificados por el Ministerio de seguridad pública y aprobados por las agencias de servicios consultivos de la oficina municipal de seguridad pública de Beijing. Tienen 80 trabajadores en la compañía, y cuentan con sucursales en Wu han, Chang Sha, Yang de Sheng…

El servicio internacional Co., es una compañía de Wanda, una unidad de la primera hornada de las agencias de viajes del 5ª-nivel en la provincia de Hubei y de las 100 agencias de viajes superiores. 83 empresas bajo la jurisdicción del departamento de negocios de la ciudad y seis filiales provinciales, la empresa involucra viajes nacionales, turismo de salida, turismo de entrada, la recepción y organización de más de 200.000 turistas nacionales y extranjeros. La nueva ruta de Wanda es una compañía de paquetes de viajes temprano en la industria de viajes de China que planea volar alrededor del mundo regularmente. Ha abierto vuelos fletados a largo plazo a destinos turísticos famosos como Sanya, Changbai, Mountain, Taiwan, Kuala Lumpur, Bali, Boracay y Australia.

CBN viajes ha estado operando durante 15 años con una gran reputación en China. Se centran en la organización de grandes eventos (conciertos, foros, Roadshow y exposición), viajes de incentivo, entrenamiento executive, Taylor-Made Tours.

Shandong Warner International Travel Service Co., Ltd. (Shandong), fundado en 2001 por un grupo de profesionales experimentados, es una agencia de viajes de la franquicia nacional, una agencia de viajes de 5A. Turismo de contratistas y ciudadanos chinos relacionados con el negocio del turismo, proporcionando una amplia gama de los productos del turismo, incluyendo turismo, recorrido del ocio, turismo de la luna de miel, turismo de tercera edad, campamentos de verano primario y secundario, adaptados a las necesidades de las diferentes rutas turísticas. Además, organización de recepciones especiales, conferencias internacionales y la organización de varias actividades de viajes de negocios para los clientes de negocios en China. Servicio global de reservas/reservas, servicios de aviación, cooperación en conferencias, conferencias y exposiciones.