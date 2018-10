Cincuenta dispositivos vigilarán la red de mil kilómetros de colectores

p. infiesta | león

Mirar al cielo para comprobar si amenaza lluvia es una acción frecuente. Más raro es fijarse en los pozos y tapas de registro que jalonan las calles y, sin embargo, en León ciudad hay nada menos que 14.000 alcantarillas, el doble incluyendo el área metropolitana y 78.000 sumando todos los elementos de la red con sumideros y tapas. Estas rejillas están de moda por su capacidad para ‘beber’ millones de litros que libren a los leoneses de las fuertes inundaciones. Todas poseen un número y están localizadas sobre el plano.

Drenan el líquido hacia el subsuelo como lo haría el campo al mojarse en un pueblo, y son agujeros imprescindibles, porque la tierra en las urbes no puede cumplir la función de empaparse al haberse cubierto con asfalto. En otras palabras, en la superficie aglomerada de las ciudades, esas cloacas pueden minorar catástrofes como la de Mallorca. El problema de la isla, según los expertos, es que sus poblaciones están construidas junto a rieras y cauces de arroyo que, ante un gran diluvio, no llegan a enviar el agua al subsuelo y forman un torrente desbocado y voraz. En León, la suerte, es la orografía plana. «En realidad, nadie está preparado para que caigan 200 litros por metro cuadrado, pero los efectos no son los mismos si, además, la ciudad se asienta al final de terraplenes que fueron viejos cauces de agua y cuando se produce un aluvión te encuentras en su camino», explica Manuel Sala, de Aguas de León.

El Bernesga podría desbordarse, pero afectaría sólo a las zonas aledañas y su efecto se amortiguaría, en parte, por la presencia del gran número de alcantarillas, conectadas a una red de saneamiento «sana, revisada y que funciona», apunta.

Ese tejido subterráneo, que desciende entre dos y cinco metros por debajo de las viviendas, forma un entramado de 400 kilómetros bajo la ciudad (1.000 si se incluyen las poblaciones del alfoz integradas en la mancomunidad de Saleal). Unas ‘trincheras’ que están permanentemente vigiladas con 18 dispositivos, que comprueban ‘el latido’ de la red. De hecho, confeccionan algo similar a un cardiograma, pero indicando con las típicas rayas picudas que suben y bajan, los niveles de agua que transportan las tuberías en cada momento.

Las anotaciones valle coinciden, normalmente, con las horas nocturnas en que la actividad en la ciudad es menor y se disparan al mediodía. Otros picos revelan la acumulación de agua que llena las tuberías como consecuencia de las tormentas.

«Nuestra idea es multiplicar la presencia de esos dispositivos de control de nivel de agua hasta tener medio centenar para instrumentalizar más la red y disponer de más datos en tiempo real», explica el ingeniero de Saleal, Pedro González Luna. Con esa información se pueden gestionar mejor los azotes meteorológicos, desviar los caudales más saturados o aliviarlos y plantear futuras obras si se detecta que se necesita más diámetro de colector o más tramos.

«Es una tecnología encaminada a saber por qué se estresa la red en época de lluvia y cómo se comporta». En el día a día es Aguas de León quien se encarga del mantenimiento de las ‘intestinos’ de la ciudad, con inspecciones a los colectores que se graban con una cámara. Las raíces de los árboles, las perforaciones fortuitas y el desgaste de las tuberías son algunos de los problemas que detectan y solucionan.

El esfuerzo en saneamiento ha ido creciendo de forma proporcional a la sensibilidad medioambiental en los últimos años. A finales del siglo XX, el Bernesga llegó a tener la calificación de río Muerto por su alta contaminación. Nadie depuraba y las aguas sucias se vertían directamente a los ríos con dos puntos directos al Bernesga y otros dos al Torío. El Ayuntamiento redactó un plan director para intentar corregir esa problemática en 1987. Cuatro años después se creó la mancomunidad de Saneamiento de León y su Alfoz para afrontar la construcción de una depuradora (hecha realidad en 1998) y mejorar el drenaje urbano.

Gracias a la instalación, el Bernesga y el Torío han vuelto a ofrecer aguas más cristalinas e, incluso, han sido declarados a comienzos de este año como ríos trucheros, aptos para la pesca sin muerte, lo que acredita la calidad de sus aguas. La depuradora ha llegado a tratar 45 millones de metros cúbicos en un año, recibe 4.462 m3 cada hora y actualmente limpia 36 millones cúbicos, tras un ingente trabajo para localizar y corregir filtraciones que aportaban un agua a la red de saneamiento que no era necesario depurar.

Ese esfuerzo se mide en el último lustro en 11 millones de euros. Cinco de ellos se han destinado al alfoz para renovar líneas, sobre todo, en Villaquilambre y Santovenia de la Valdoncina, donde las viejas tuberías de juntas abiertas atravesaban praderías y recibían mucha agua freática, porque hace años se creía que ese aporte diluía las fecales y las hacía vertibles al río. Un concepto que ha cambiado.

También se ha realizado un importante avance para mejorar y ampliar los colectores en León ciudad con 6,7 millones. Las tuberías de mayor tamaño son las que llegan a la depuradora (2,5 metros de diámetro) desde el entronque de los dos ríos. Recorre tres kilómetros. Pero, ¿cómo se mueven las aguas sucias por ese entramado de tubos de mil kilómetros? González Luna señala que por gravedad y gracias a pequeñas pendientes, lo que favorece velocidades de entre 0,5 metros por segundo a 1,5, es decir, un poco más lento que un joven caminando. Para que el nivel de agua no llene los colectores y los sature, lo que puede provocar desbordamientos, también existen 51 puntos de alivio autorizados, donde se puede verter al río con un cierto grado de disolución de los residuos.