Las cofradías tuercen la cara al Museo de la Semana Santa

miguel ángel zamora | león

Pedro Puente, director del Museo Diocesano y de Semana Santa de León, criticó ayer la escasa implicación de las cofradías de la Semana Santa con la puesta en marcha de la iniciativa: «Hasta ahora, individualmente y como tales cofradías, no hemos tenido colaboración de ellas. Soy el primer sorprendido y siempre digo que me he visto un poco engañado. Cuando me decían que llevaban 50 años pidiendo el museo, presioné para que fuera este el espacio porque estaba libre y pensaba que las cofradías iban a tener un interés mayor. Se lo he dicho a ellos, por eso lo hago público. Ellos dicen que tienen pocos recursos y muchas necesidades además de gastos... no entro en sus cuentas, pero esta es la verdad».

Puente se manifestó en estos términos en el acto de firma del convenio con la Diputación de León para la remodelación de la fachada principal del edificio «que dará entrada a los pasos de la Semana Santa». Acudieron al evento el presidente del gobierno provincial, Juan Martínez Majo, el diputado de Cultura, Miguel Ángel Fernández y Máximo Gómez Rascón, delegado de la Diócesis.

Preguntado sobre el montante que podría suponer una pequeña aportación conjunta de los 20.000 papones de las cofradías, Puente fue explícito: «Esas mismas cuentas me las hago yo».

Los ciudadanos leoneses tampoco han colaborado con demasiada generosidad. «De momento se han recaudado solamente 12.000 euros. Han sido más las instituciones quienes se han volcado en la idea para que sea un museo que vaya más allá de la ciudad, incluso de otras diócesis. Ahora mismo tenemos cubierto algo más del 50%. Hay que llegar a cinco millones de euros. La Junta ha hecho tres aportaciones de 400.000 euros cada una, recibimos 500.000 euros del Ayuntamiento y hoy firmamos 200.000 euros con la Diputación. Hay empresas que han facilitado materiales pero no quieren hacerlo público», explicó en la comparecencia de prensa.

Las obras marchan al ritmo previsto «y queremos que estén acabadas en 2019». La celebración de un Encuentro Nacional de Cofradías en 2020 será el acto estrella de la inauguración, previsiblemente: «Estará acabada con o sin financiación pública. Hay créditos en los bancos. La obra se va a terminar», aseguró tajante.