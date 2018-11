El Colegio de Titulares Mercantiles denuncia que los constantes cambios legislativos frenan el crecimiento

El Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de León denunció hoy los “constantes cambios legislativos en materia tributaria, que suponen un freno al crecimiento económico y generan inseguridad jurídica”. Así lo manifestó el decano del Colegio, Antonio Jarrín, durante la tradicional inauguración de la XXVI edición de las Jornadas Fiscales y Empresariales Ciudad de León, que reúnen en la ciudad a los máximos responsables en materia de impuestos del país.

Dicho foro de actualización en impuestos está organizado por el Colegio de Titulares Mercantiles, del que forman parte unos 200 profesionales que tutelan la gestión administrativa y fiscal de unos 30.000 negocios en la provincia de León y otras adyacentes. Sus colegiados son peritos mercantiles, profesores mercantiles, diplomados en CC Empresariales, diplomados en Estudios Empresariales y graduados en Comercio que desempeñan la asesoría fiscal, administrativa, laboral y auditoría de empresas.

En el acto inaugural de las Jornadas, el decano del Colegio, Antonio Jarrín, que estuvo acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio, Javier Vega, criticó que “cada vaivén político” lleve implícitos “profundos cambios tributarios, algunas veces con intentos de carácter retroactivo, que es aún más grave”.

Jarrín puso como ejemplo el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, IRPF “que se habla de subir el tipo marginal hasta cuatro puntos más”, o el Impuesto de Sociedades, “que a pasado del 30 al 25 por ciento y ahora se habla de modificar otra vez el tipo”. Todo ello conduce, según Jarrín, a una situación de “inseguridad jurídica”: “Los profesionales que trabajamos en este sector nos vemos obligados a una actualización permanente y los empresarios y ciudadanos a los que asesoramos viven en un constante desconcierto”.

Los continuos cambios en las leyes que regulan los impuestos restan además atractivo a ojos del capital extranjero, afirmó. “Una gran empresa no invierte en un país que no tiene una legislación estable”, dijo antes de reconocer que el empresariado leonés les traslada su malestar a este respecto. “Los empresarios de la provincia se quejan de la dejadez de las instituciones y de las cargas impositivas tremendas”, apuntó y concluyó que “una empresa no puede hacer planes de negocio con estos planteamientos”, concluyó.