Los compromisarios del PP apuestan a caballo ganador

p. infiesta | león

Con la que está cayendo en la recta final de las primarias del PP y la propaganda incendiaria que se cruzan los aspirantes, los 52 compromisarios de León eluden dar un paso al frente y posicionarse públicamente a favor de Soraya de Santamaría o Pablo Casado. Parece que como ocurre en el panorama nacional, en la provincia también existe división respecto a los apoyos a los candidatos.

Al preguntarles sobre su voto, la mayoría responde con puntos suspensivos. «El tema está muy dividido, casi al 50%», estima el concejal de León con derecho a voto el sábado, Fernando Salguero, quien manifiesta que «habrá que ver in situ qué explican los candidatos y tomar una decisión». Opinión repetida por otros compromisarios. Varios también coinciden con el edil en que les gustaría una solución de candidatura única antes del congreso de la segunda vuelta, pero si no es así, «esperemos que la decisión final sea buena para que el partido salga afianzado y adelante, que se necesita».

El portavoz del PP, Ricardo Gavilanes, también estima que el voto entre los aspirantes está «muy repartido en León», cuestión que se ve favorecida al no existir consignas desde el partido en la provincia para votar por Casado o Santamaría. En la primera vuelta, los refrendos leoneses hicieron ganadora a la ex vicepresidenta, salvo en la capital. Ahora, según miembros del PP, parece que ese apoyo ha perdido un poco de fuelle, sobre todo, tras el aparente espaldarazo del presidente de la Xunta gallega, Alberto Núñez Feijóo, a Casado. El senador Luis Aznar cree que «aparentemente la votación está muy reñida y parece que muy igualada, pero no es una opinión científica y desde luego este desgaste y estas peleas no benefician. Lo ideal es que la situación se hubiera resuelto hace un mes».

Además de los parlamentarios por León, los alcaldes de Ponferrada y León y el presidente de la Diputación (también líder del PP provincial), que son compromisarios natos (8 en total), podrán votar otros 42 afiliados de los municipios más representativos y dos miembros de Nuevas Generaciones.

Para algunos, que Pablo Casado tenga cierta relación con Matadeón de los Oteros es una garantía, para otros, «pase lo que pase, hay que votar a Soraya». Lo cierto es que no existe tradición en este tipo de Primarias «y la gente está muy despistada, cada uno puede apoyar a quien quiera sin obligación ni necesidad de atenerse a una disciplina», apuntan a este periódico fuentes del partido.

El Partido Popular se encamina así hacia un congreso bronco en el que, según apuntan distintos dirigentes, costará escenificar una imagen de unidad vista la ruptura entre los dos candidatos, que llevan muchos días cruzándose dardos que dificultan una candidatura de unidad antes del cónclave.