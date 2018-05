La Consejería de Educación busca jubilados que quieran seguir colaborando

DL | León

La Consejería de Educación quiere contar con aquellos docentes jubilados que tienen una larga y demostrada trayectoria profesional y que voluntariamente deseen seguir contribuyendo al sistema educativo a través de su participación en actuaciones relacionadas con la formación del profesorado, aportando una mejora cualitativa de nuestro modelo de formación permanente. Con esta Orden se regula la figura del profesor honorífico colaborador, y el procedimiento para su nombramiento en el ámbito del sistema educativo no universitario de Castilla y León, cuya primera convocatoria ya se está desarrollando este curso 2017-2018, con la participación de 21 profesores. La provincia de León cuenta con dos profesores honoríficos, Secundino Llorente, quien fuera director del Lancia, y Mercedes Fernández, que fue directora provincial de Educación.

Así, podrán participar en esta convocatoria los docentes que se hayan jubilado como funcionarios de carrera que hayan prestado servicios en centros docentes públicos no universitarios de Castilla y León y no hayan cumplido la edad de 70 años antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes; que hayan pertenecido a los cuerpos docentes no universitarios durante un periodo mínimo de 25 años que hayan ejercido su actividad laboral en los siguientes cuerpos docentes: maestros, catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, profesores técnicos de FP, catedráticos y profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas, catedráticos de Artes Plásticas y Diseño, profesores de Artes Plásticas y Diseño y maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño; o que hayan destacado a lo largo de su vida profesional por algún reconocimiento docente, de innovación, investigación, formación.