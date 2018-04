Correos matasella a León en Burgos

álvaro caballero | león

Desde la ventana abierta por Correos para homenajear a la provincia de León con un sello se ve la Catedral de Burgos. Justo dentro del espacio de la letra E, en la amalgama de imágenes superpuestas de monumentos, viandas flora y fauna, como la Colegiata de San Isidoro, el Palacio Episcopal de Astorga, el cocido maragato, los Nicanores de Boñar, el martín pescador o la hoja del castaño, la fachada de la seo que aparece no es la leonesa, sino la burgalesa. «Nos hemos equivocado», como admitió el presidente del organismo estatal, Javier Cuesta, después de que, finalizado el acto de presentación, le advirtieran del «error». «Como ya no se puede cambiar, lo lamentamos profundamente porque no suele pasar; yo llevo 6 años y hemos emitido cerca de 700 sin un error. Pedimos disculpas y solicitaremos al Ministerio de Fomento permiso para emitir un nuevo sello dedicado a la Catedral de León», concedió, con sonrojo, mientras los asesores de alrededor aún intentaban buscar una salida honrosa, pese a la evidencia de las comparativa de imágenes que corría por las pantallas de los teléfonos móviles de las autoridades, ciudadanos y aficionados a la filatelia que llenaron el salón de plenos del consistorio de San Marcelo.

La estampa forma parte de la campaña «12 meses, 12 sellos» promovida desde Correos, que continuará durante todo abril con la emisión «ilimitada», según apuntaron desde la empresa estatal. «Es para la zona de León», apostillaron, sin concretar cuántos hay impresos en estos momentos y con la intención clara de continuar con su comercialización de los efectos postales que ya están en circulación.

La intrusión de la Catedral de Burgos en el sello de 55 céntimos conmemorativo de León marcó el acto con el que Correos quería hacer ver su apuesta por la provincia leonesa, no sólo con esta estampa, sino también con la que ya estrenó para conmemorar la capitalidad española de la gastronomía y de la que se imprimieron 200.000 ejemplares. «Es el reflejo de algo que perdurara en la historia como que León ha sido Capital Española de la Gastronomía», apuntó Cuesta en el discurso anterior a que se detectara el fallo.

Los sellos «reflejan a León provincia y capital, a través de imágenes plasmadas que evocan la realidad territorial, cultural y gastronómica», expuso el alcalde, Antonio Silván, quien después fue quien avisó al presidente de Correos, pero en la ronda de discursos insistió en que el diseño de la estampa con la letras LE «evoca las matrículas con las cuales antes decíamos ‘ahí va uno de León’». «Correos está presente en nuestra historia reciente y en nuestro futuro», reseñó. A su lado, el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, alabó que «a través de un sello también se divulga con fuerza».